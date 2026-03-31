سرمربی تیم ملی غنا اخراج شد!
تنها دو ماه و نیم مانده به شروع جام جهانی، فدراسیون فوتبال غنا، تصمیم به برکناری اتو آدو، سرمربی تیم ملی، گرفت.
به گزارش ایلنا، پرونده حضور سرمربی روی نیمکت ستارههای سیاه پس از ثبت دو ناکامی متوالی در دیدارهای تدارکاتی اخیر بسته شد؛ جایی که آنها ابتدا در روز جمعه و در شهر وین با نتیجه عجیب
5 بر
1 مغلوب اتریش شدند و سپس شامگاه دوشنبه در استادیوم شهر اشتوتگارت با حساب
2 بر 1 برابر ژرمنها تن به شکست دادند.
نماینده قاره آفریقا که در آوردگاه جهانی با سهشیرها هممسیر است، اکنون در بحرانیترین فرم خود به سر میبرد و سریال ناکامیهایش به
4 باخت پیاپی رسیده است. این تیم حتی با در اختیار داشتن ستارگان درخشانی نظیر آنتوان سمنیو، بال هجومی منچسترسیتی، و محمد قدوس، گلزن تاتنهام، با تفکرات تاکتیکی آدو از رسیدن به مسابقات جام ملتهای آفریقا در سال
2025 بازماند.
مقامات ارشد فوتبال غنا بلافاصله پس از به صدا درآمدن سوت پایان نبرد با آلمان، با انتشار اطلاعیهای رسمی پایان کار آدو را اعلام کردند. در این بیانیه قید شده است که حکم اخراج وی از همان لحظه قابلیت اجرا دارد و دستگاه رهبری فوتبال این کشور به زودی و در فرصتی مقتضی، استراتژیها و برنامههای جدید کادر فنی را به اطلاع هواداران خواهد رساند.
این سکاندار
50 ساله که زاده کشور آلمان است و تمامی سالهای حضورش در مستطیل سبز بهعنوان بازیکن را در همین کشور سپری کرده بود، سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی غنا در
15 مسابقه را نیز در کارنامه ورزشی خود میبیند. او از ماه مارس سال
2024 برای دومین مقطع زمانی، هدایت این تیم آفریقایی را در دست گرفته بود که این ماجراجویی خیلی زود به پایان رسید.
بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان که قرار است به میزبانی مشترک سه کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا از تاریخ
$11$ ژوئن استارت بخورد و تا
$19$ جولای تداوم یابد، برای ستارههای سیاه از روز
18 ژوئن با صفآرایی مقابل پاناما آغاز خواهد شد. در ادامه این تورنمنت، غناییها در تاریخ
23 ژوئن تقابلی نفسگیر با انگلیس خواهند داشت و در ایستگاه پایانی مرحله گروهی، در روز
27 ژوئن رودرروی تیم ملی کرواسی قرار میگیرند.