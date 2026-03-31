موضع رسمی بایرن درباره محمد صلاح

به گزارش ایلنا، دوران درخشان ستاره مصری در ورزشگاه آنفیلد به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. این بازیکن 33 ساله اخیراً به صورت رسمی تایید کرد که با سوت پایان مسابقات این فصل، به ماجراجویی 9 ساله خود در جمع لک‌لک‌ها نقطه پایان خواهد گذاشت.

به محض اعلام این تصمیم، بازار شایعات پیرامون آینده این وینگر تکنیکی داغ شد و رسانه‌ها از مقاصد احتمالی متعددی نام بردند. در این میان، نام ابرقدرت‌های اروپایی نظیر پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ در کنار پروژه‌های جاه‌طلبانه تیم‌هایی از لیگ حرفه‌ای عربستان و ایالات متحده آمریکا به عنوان مقاصد بعدی وی به چشم می‌خورد.

با این وجود، مکس ایبرل که سکان مدیریت ورزشی باواریایی‌ها را در دست دارد، در تازه‌ترین اظهارنظر خود آب پاکی را روی دست رسانه‌ها ریخت. او با تکذیب قاطعانه این اخبار بیان کرد: «ابداً این‌طور نیست؛ هیچ پیشنهادی از سوی بایرن مونیخ برای محمد صلاح ارسال نشده و ما هیچ برنامه‌ای برای اقدام در این زمینه نداریم. او فوتبالیست بی‌نظیری است و احترام فراوانی برایش قائل هستیم، اما پروژه‌های ما در باشگاه در مسیر دیگری پیش می‌روند.»

در آن سوی میدان و در اردوگاه قرمزهای مرسی‌ساید، گمانه‌زنی‌ها برای یافتن وارث تاج و تخت ستاره خط حمله به اوج رسیده است. در این راستا، مایکل اولیسه، وینگر فعلی همان تیم بایرن مونیخ، به جدی‌ترین گزینه برای پر کردن جای خالی او تبدیل شده است؛ با این حال، وجود موانع پیچیده اقتصادی و رقم‌های سنگین، احتمال نهایی شدن چنین معامله‌ای را تا حد زیادی دور از ذهن ساخته است.

