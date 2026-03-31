ایران و کاستاریکا؛ تقابل دوباره پس از ۱۸ سال

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در ورزشگاه ماردان آنتالیا در دومین بازی تدارکاتی اردوی ترکیه به مصاف کاستاریکا می‌رود؛ دیداری که برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی پس از شکست مقابل نیجریه به دنبال جبران نتیجه و کسب بردی روحیه‌بخش هستند. ایران به عنوان تیم بیستم رده‌بندی فیفا وارد این مسابقه می‌شود، در حالی که کاستاریکا در جایگاه پنجاه‌ویکم جهان قرار دارد.

تیم ملی ایران در پنج دیدار اخیر خود تنها یک پیروزی مقابل تانزانیا به دست آورده و با دو شکست و دو تساوی نتایج پرنوسانی ثبت کرده است. کاستاریکا نیز وضعیت مشابهی دارد؛ این تیم که از صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ بازمانده، در پنج بازی اخیر خود تنها یک برد کسب کرده و با تساوی برابر اردن همچنان در حال بازسازی است.

این مسابقه همچنین یادآور تقابل‌های قدیمی دو تیم است؛ جایی که ایران و کاستاریکا تاکنون دو بار برابر هم قرار گرفته‌اند. نخستین دیدار پیش از جام جهانی ۲۰۰۶ برگزار شد که ایران با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و دو سال بعد نیز دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند. حالا پس از ۱۸ سال، دو تیم بار دیگر برابر هم صف‌آرایی می‌کنند.

کاستاریکا با وجود ناکامی در صعود به جام جهانی آینده، همچنان یکی از تیم‌های مطرح منطقه آمریکای شمالی به شمار می‌رود؛ تیمی که سابقه حضور در یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ و سه قهرمانی قاره‌ای را در کارنامه دارد.

بیشتر بازیکنان این تیم در لیگ داخلی کاستاریکا بازی می‌کنند و تنها چند لژیونر در لیگ‌های پرتغال و مکزیک دارند. رویارویی با این تیم فیزیکی می‌تواند فرصت مناسبی برای کادر فنی ایران باشد تا پیش از مسابقات رسمی، نقاط ضعف به‌ویژه در خط دفاعی را که در دیدار با نیجریه نمایان شد، برطرف کند.

