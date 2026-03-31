تجلیل سپاهان از امدادگران هلال احمر اصفهان

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان در اقدامی فرهنگی با حضور در ساختمان جمعیت هلال احمر استان اصفهان از تلاش‌ها و فداکاری‌های امدادگران این مجموعه تقدیر کرد.

در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران، اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم سپاهان برگزار شد، سپاهانی‌ها ضمن دیدار با کارکنان و امدادگران هلال احمر از زحمات شبانه‌روزی آنها در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کردند.

در جریان این نشست، پیراهن امضاشده تیم فوتبال سپاهان به عنوان یادبود به محسن مومنی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان اهدا شد. همچنین اعضای باشگاه سپاهان با اهدای مدال‌ها و هدایای ویژه از تلاش‌های امدادگران این مجموعه تجلیل کردند.

این دیدار در فضایی صمیمانه برگزار شد و طرفین بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی میان باشگاه سپاهان و جمعیت هلال احمر تأکید کردند.

