خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجلیل سپاهان از امدادگران هلال احمر اصفهان

کد خبر : 1767573
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه سپاهان با حضور مدیران، کادر فنی و بازیکنان خود در جمعیت هلال احمر استان اصفهان از تلاش‌های امدادگران این نهاد قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه سپاهان در اقدامی فرهنگی با حضور در ساختمان جمعیت هلال احمر استان اصفهان از تلاش‌ها و فداکاری‌های امدادگران این مجموعه تقدیر کرد.

در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران، اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم سپاهان برگزار شد، سپاهانی‌ها ضمن دیدار با کارکنان و امدادگران هلال احمر از زحمات شبانه‌روزی آنها در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کردند.

در جریان این نشست، پیراهن امضاشده تیم فوتبال سپاهان به عنوان یادبود به محسن مومنی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان اهدا شد. همچنین اعضای باشگاه سپاهان با اهدای مدال‌ها و هدایای ویژه از تلاش‌های امدادگران این مجموعه تجلیل کردند.

این دیدار در فضایی صمیمانه برگزار شد و طرفین بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی میان باشگاه سپاهان و جمعیت هلال احمر تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار