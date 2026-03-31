پیام مدافع تیم ملی از دل اردو؛ هدف ما فراتر از فوتبال است
مدافع جوان تیم ملی ایران در گفت‌وگویی درباره شرایط اردوی ملی، دیدارهای پیش‌رو مقابل نیجریه و کاستاریکا و مسئولیتی که بازیکنان در قبال مردم احساس می‌کنند صحبت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی فدراسیون فوتبال، یکی از استعدادهای خط دفاعی یوزهای ایرانی به نام آریا یوسفی، طی مصاحبه‌ای تازه‌ترین شرایط حاکم بر تمرینات تیم ملی و همچنین دغدغه‌های تاکتیکی موجود پیش از تقابل‌ دوستانه برابر تیم‌ ملی کاستاریکا را زیر ذره‌بین برد.

این پدیده ملی‌پوش با یادآوری توقف مسابقات باشگاهی و تلاش بی‌وقفه اعضای کادر رهبری برای ارتقای سطح فیزیکی و توان بدنی نفرات حاضر، به جو کاملاً دوستانه درون تیم و همچنین توجه خاص امیر قلعه‌نویی به استعدادهای نوظهور و جوان فوتبال کشورمان اشاره نمود.

این مدافع آینده‌دار در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با رویکردی بیرون از چارچوب مستطیل سبز، به بررسی اوضاع کنونی جامعه پرداخت و با استناد به مبانی قرآنی و اصول یکپارچگی ملی، نوید یکدلی و روزهای روشن را به دوستداران پرشمار فوتبال و آحاد مردم مخابره کرد تا ثابت کند مجموعه تیم ملی، سوای رسالت حرفه‌ای و ورزشی خود، همواره در پی التیام بخشیدن به نگرانی‌های آحاد جامعه گام برمی‌دارد.

آریا یوسفی با بررسی بازی دوستانه مقابل نیجریه گفت: «تمرین‌ها با تدبیر کادر فنی تیم ملی خیلی خوب انجام شد. با اینکه لیگ تعطیل بود و بدن‌ها آماده نبود، ولی با تلاش کادر فنی، این خلل سریعاً برطرف شد. در بازی مقابل نیجریه خوب بودیم و بهتر هم خواهیم شد. این تیم در جام جهانی افتخارآفرینی می‌کند. فضای تیم کاملاً دوستانه و حول محور وطن است. دقت کردید که با وجود تعطیلی لیگ، تیم در مقابل نیجریه عملکرد خوبی داشت.»

یوسفی با تاکید بر اهمیت بازی‌های دوستانه و تدارکاتی اظهار داشت«چنین بازی‌هایی خیلی به ما کمک می‌کند. از دیدار با نیجریه، نکات خیلی خوبی چه در فاز هجومی و چه در فاز دفاعی به دست آمد و در کل بازی خوبی بود. کادر فنی به خوبی به فضای تیم اشراف دارد و در تمرین‌ها و جلسات، نکات مهمی را مدنظر قرار می‌دهند. در بازی با کاستاریکا نیز به مراتب با آمادگی و توان بالاتری به میدان رفتیم. از اعتماد آقای قلعه‌نویی به جوانان بسیار ممنونم.»

این بازیکن ملی‌پوش در بخش دیگری از سخنانش به شرایط کشور و جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت:«در قرآن کریم آیه‌ای هست که می‌فرماید قطعا بعد از هر سختی، آسانی است. تاریخ کشورمان را وقتی نگاه کنیم پر بوده از چالش‌ها و فراز و فرودها؛ اما همه‌اش رد شده و با موفقیت پشت سر گذاشته شده است. قطعاً این دوران هم به‌زودی تمام می‌شود و سختی‌ها را پشت سر می‌گذاریم.»

او در انتها تاکید کرد: «رمز موفقیت ملت ایران در هر سختی؛ وحدت، همدلی و توکل بر خدا بوده است. ملت بزرگ و قوی ایران همیشه از سختی‌ها عبور کرده است. از همه کسانی که برای آرامش ملت ایران تلاش می‌کنند، ممنونم. ما هم در تیم ملی سعی می‌کنیم با اقتدار از نام و آبروی ایران دفاع کنیم و تسکینی بر دل ناآرام هموطنان در این شرایط کشور باشیم.»

