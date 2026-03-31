شب درخشان ستاره هیوستون در NBA
بسکتبالیست ترکیهای هیوستون با عملکردی چشمگیر در لیگ NBA توجهها را به خود جلب کرده و با ثبت آماری قابل توجه، یکی از چهرههای برجسته تیمش در این فصل بوده است.
به گزارش ایلنا، پیکارهای معتبر بسکتبال حرفهای آمریکا آبستن یک رویداد بیسابقه و ماندگار بود؛ جایی که آلپرن شنگون، ملیپوش ترکیهای باشگاه هیوستون، با ارائه یک بازی کاملاً بینقص و عاری از هرگونه لغزش، تحسین همگان را برانگیخت.
این ستاره برجسته در مصاف تیمش در برابر پلیکانز، موفق شد در بازه زمانی 32 دقیقهای حضورش در میدان، آمار خیرهکننده 36 امتیاز، 13 ریباند و 7 پاس منجر به گل را از خود بر جای بگذارد. بخش حیرتانگیز ماجرا اینجاست که وی تمامی این دستاوردهای فنی را بدون انجام حتی یک اشتباه فردی یا لو دادن توپ رقم زد.
رکوردی استثنایی که تا پیش از این در تاریخ رقابتهای انبیای توسط هیچ بسکتبالیستی با چنین اعداد و ارقامی و با خطای صفر به ثبت نرسیده بود.
در نهایت و با تکیه بر درخشش و تاثیرگذاری فوقالعاده این بازیکن جوان و 23 ساله، کاروان هیوستون موفق شد در این نبرد تماشایی با حساب 134 در برابر 102 فاتح میدان لقب بگیرد و حریف خود را با شکستی سنگین بدرقه کند.