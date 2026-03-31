تصمیم غافلگیرکننده یوفا در آستانه جام جهانی
اتحادیه فوتبال اروپا با سیاست بلیط ارزان در یورو 2028، به سیاست غلط فیفا در جام جهانی امسال پاسخ میدهد.
به گزارش ایلنا، بهای نجومی بلیطهای بازیهای جام جهانی 2026 که با تصمیمات مالی رییس جمهور آمریکا و مسئولان فیفا تعیین شده، موجی از اعتراضات گسترده را در میان فوتبالدوستان به راه انداخته است.
روزنامه تایمز در نسخه روز سهشنبه خود، از اقدام غافلگیرکننده اتحادیه فوتبال اروپا و رونمایی از بلیتهای 40 دلاری برای رقابتهای جام ملتهای اروپا 2028 پرده برداشت.
برای درک بهتر این اختلاف فاحش، کافی است بدانید که هزینه خرید 2 قطعه بلیت برای تماشای دیدارهای یورو 2028، از مبلغ پرداختی برای پارک خودرو در ورزشگاههای جام جهانی ایالات متحده نیز پایینتر برآورد میشود.
رویکردهای اقتصادی بحثبرانگیز ترامپ در کنار تأیید فدراسیون بینالمللی فوتبال، منجر به جهشی 6 برابری در تعرفه بلیتها نسبت به دوره قبلی در کشور قطر شده و خشم عمومی علاقهمندان به این رشته را تشدید کرده است.
شدت این نارضایتیها به حدی بود که طی روزهای گذشته، کانون حمایت از هواداران فوتبال در قاره سبز، رسماً شکواییهای را علیه بالاترین نهاد حاکم بر فوتبال جهان پیرامون این گرانی بیسابقه تنظیم و ارسال نمود.
اکنون اما یوفا تصمیم گرفته تا با اتخاذ یک استراتژی هوادارمحور، مجوزهای تماشای مسابقات یورو 2028 را با تعرفهای مقرونبهصرفه و بدون تغییر عرضه کند و به نوعی پاسخی قاطع به رویههای درآمدزایانه فیفا و ایالات متحده در جام جهانی بدهد. از شامگاه دوشنبه، این رویکرد نهاد اروپایی مبنی بر ارزشگذاری تنها 40 دلاری برای حضور در استادیومها - که تقریباً معادل یکهشتم بهای معمول بلیتهای تورنمنت جهانی پیش رو است - استراتژیهای سودجویانه مقامات فیفا و برگزارکنندگان آمریکایی برای کسب درآمدهای هنگفت را به شدت مورد انتقاد و چالش قرار داده است.