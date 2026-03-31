مقایسه عجیب قبل از جام جهانی از دید سرمربی سنگال

به گزارش ایلنا، در شرایطی که تنها زمان کوتاهی فراتر از 2 ماه تا سوت آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده است، تیاو با اظهارنظری دور از انتظار در خصوص رقیبان تیم ملی کشورش، نگاه‌ها را به سوی خود کشاند. این بازیکن که به واسطه بالای سر بردن کاپ قهرمانی جام ملت‌های قاره سیاه به همراه سنگال، این روزها در اوج آمادگی روانی و انگیزه به سر می‌برد، ضمن اشاره به هم‌گروهی با تیم ملی نروژ در این تورنمنت، کیفیت فنی و سطح آمادگی این حریف اروپایی را فوق‌العاده قدرتمند و تحسین‌برانگیز ارزیابی کرد.

تیاو گفت: «نروژ نیازی به معرفی ندارد، به‌ویژه با بازیکنانی که در سطح بین‌المللی در اختیار دارد. به نظر من آن‌ها تیمی فوق‌العاده هستند و در حال حاضر بهترین تیم اروپا محسوب می‌شوند.»

او همچنین به آمادگی بالای نروژ اشاره کرد و افزود: «آن‌ها سطح بسیار بالایی از بازی را نشان می‌دهند، هرچند در آخرین مسابقه‌شان بدون دو ستاره اصلی خود، هالند و اودگارد، شکست خوردند.»

در گروه سنگال در جام جهانی که از آن به عنوان «گروه مرگ» یاد می‌شود و باید با فرانسه و نروژ رقابت کند. در ترکیب نروژ آندریاس شلدروپ و فردریک اورنس نیز حضور دارند و شلدروپ اخیراً در دیدار برابر هلند نخستین گل ملی خود را به ثمر رساند.

سرمربی سنگال نسبت به نتیجه‌گیری تیمش در جام جهانی خوش‌بین است. او گفت: «اکنون باید به‌خوبی آماده شویم. پیش از بازی با نروژ چهار مسابقه دیگر داریم و زمان کافی برای بررسی آن‌ها خواهیم داشت. ما به جام جهانی می‌رویم تا اثر خود را بگذاریم، نه فقط برای بازی مقابل فرانسه.»

