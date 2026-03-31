چراغ سبز کوکوریا به بازگشت؛ بارسلونا مقصد بعدی؟
مدافع اسپانیایی چلسی با صحبتهایی تازه از علاقهاش برای بازگشت به بارسلونا گفت تا گمانهزنیها درباره آینده او و احتمال جدایی از جمع آبیهای لندن دوباره بالا بگیرد.
به گزارش ایلنا، مدافع چپ و پرانرژی این روزهای فوتبال جزیره که چهرهاش با آن موهای فرفری و سبک بازی جنگندهاش در ذهن هواداران نقش بسته، ظاهراً رویای حضور دوباره در نیوکمپ را در سر میپروراند. این بازیکن که اکنون پیراهن تیم چلسی را بر تن دارد و روزهای سینوسی متعددی را در استمفوردبریج تجربه کرده، طی تازهترین گفتگوی رسانهای خود پرده از تمایل همیشگیاش برای پوشیدن مجدد لباس بلوگرانا برداشت.
فولبک 27 ساله شیرهای لندن پیرامون شانس حضور دوباره در جمع کاتالانها اظهار داشت: «بازگشت به بارسلونا؟ اسپانیا همیشه برای من اسپانیاست و آدم همواره به بازگشت فکر میکند، اما شاید این اتفاق را به سالهای آینده موکول کنم. در حال حاضر در انگلیس حالم خوب است، ولی اگر این فرصت فراهم شود، نه گفتن به آن واقعاً دشوار خواهد بود. باید همه جوانب را بسنجم؛ اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، حتماً رخ خواهد داد.»
مسئله قابل توجه در خصوص این بازیکن، پرورش یافتن او در مدرسه فوتبال لاماسیا است؛ با این وجود، او در زمان عضویتش در بارسلونا، فقط 1 بار شانس حضور در ترکیب تیم بزرگسالان را به دست آورد. تنها حضور رسمی او با پیراهن این باشگاه به ماه اکتبر سال 2017 و تقابل با تیم مورسیا در مسابقات جام حذفی اسپانیا برمیگردد. بعد از آن مسابقه، این مدافع پرانرژی جادهای پرپیچوخم را پشت سر گذاشت؛ مسیری که با نمایشهای عالی در تیمهای ایبار و ختافه آغاز شد، با تبدیل شدن به مهرهای کلیدی در برایتون ادامه یافت و سرانجام به یک انتقال جنجالی و پرسروصدا با مبلغ 62 میلیون پوند به اردوگاه آبیهای لندن ختم گردید.
این ستاره اسپانیایی که قراردادش با چلسی تا ماه ژوئن سال 2028 اعتبار دارد، ظاهراً در پی یافتن مسیری برای پیوند دوباره با خاستگاه فوتبالی خویش است. وی که در مسابقات جام ملتهای اروپای 2024 با ارائه بازیهای بینقص، نقشی غیرقابل انکار در فتح جام توسط تیم ملی کشورش ایفا کرد، اکنون با روحیهای مضاعف از رویای بازگشت به سرزمین مادری سخن به میان میآورد. البته نباید فراموش کرد که با ظهور استعدادهای درخشانی همچون الخاندرو بالده در ترکیب بارسلونا، تصاحب جایگاه ثابت در جناح چپ خط دفاعی این تیم برای او چالش بزرگی محسوب میشود.
در نهایت، گذر زمان مشخص خواهد کرد که آیا مدیریت باشگاه به ریاست خوان لاپورتا و کادر هدایت تیم نیز اشتیاقی مشابه برای این انتقال دارند، یا اینکه این مدافع چپپا ناچار است به حضور خود در پایتخت بارانی انگلستان و ادامه مسیر حرفهایاش در این کشور بسنده کند.