تجدید میثاق مدیرعامل و مسئولان باشگاه فجرسپاسی با شهدا
مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی به همراه جمعی از اعضای کادر اجرایی این باشگاه به دو شهید ادای احترام کردند.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی به همراه جمعی از اعضای کادر اجرایی این باشگاه با حضور در منطقه کوهمره سرخی، یاد و خاطره شهدای این منطقه را گرامی داشتند.
در جریان این برنامه، حاضران با حضور بر مزار شهدای منصور صفرپور و حاج مصیب بختیاری، ضمن ادای احترام به مقام این دو شهید، با آرمانها و یاد آنان تجدید میثاق کردند.
این مراسم در فضایی همراه با قدردانی از فداکاریها و ایثارگریهای مردم منطقه برگزار شد و مسئولان باشگاه فجر شهید سپاسی نیز بر اهمیت پاسداشت یاد شهدا و ارزشهای ایثار و فداکاری تأکید کردند.