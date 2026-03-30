تجدید میثاق مدیرعامل و مسئولان باشگاه فجرسپاسی با شهدا

به گزارش ایلنا، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی به همراه جمعی از اعضای کادر اجرایی این باشگاه با حضور در منطقه کوهمره سرخی، یاد و خاطره شهدای این منطقه را گرامی داشتند.

در جریان این برنامه، حاضران با حضور بر مزار شهدای منصور صفرپور و حاج مصیب بختیاری، ضمن ادای احترام به مقام این دو شهید، با آرمان‌ها و یاد آنان تجدید میثاق کردند.

این مراسم در فضایی همراه با قدردانی از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های مردم منطقه برگزار شد و مسئولان باشگاه فجر شهید سپاسی نیز بر اهمیت پاسداشت یاد شهدا و ارزش‌های ایثار و فداکاری تأکید کردند.

