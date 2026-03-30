تمرین جدی تیم ملی در آخرین تمرین ترکیه/ «ایران» با پیراهن قرمز رودرروی کاستاریکا

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازیکنان در آخرین روز از تمرینات تیم ملی در ترکیه، پس از گرفتن عکس یادگاری تیمی، با نرمش در سه گروه و کارهای سرعتی و استقامتی تمرین خود را آغاز کردند.

در ادامه این تمرین جدی، حرکت‌های جهشی در ابعاد کوچک با اعلام مربیان در دستور کار ملی‌پوشان قرار گرفت.

در بخش بعدی بازیکنان در دو گروه در قسمت شرقی و غربی زمین به انجام تمرینات تاکتیکی پرداختند.

بعد از آن با دستور کادرفنی برخی بازیکنان در نیمه جنوبی زمین تمرین به بازی فوتبال درون تیمی پرداختند. برخی بازیکنان هم در نیمه شمالی زمین تمرین با انجام حرکت‌های ترکیبی از پشت محوطه جریمه، تمرین شوتزنی داشتند.

بازیکنان تیم ملی زیر ١۶ سال هلند که در این مجموعه تمرینی حضور داشتند، برای لحظاتی تمرین تیم ایران را تماشا کردند و سرمربی این تیم نیز با علیرضا جهانبخش خوش و بش کرد.

بازی فردا مقابل کاستاریکا دومین و آخرین بازی ملی پوشان در کشور ترکیه خواهد بود. تیم ایران فردا با پیراهن قرمز به مصاف کاستاریکای سفیدپوش می‌رود.

