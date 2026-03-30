خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرین جدی تیم ملی در آخرین تمرین ترکیه/ «ایران» با پیراهن قرمز رودرروی کاستاریکا

تمرین جدی تیم ملی در آخرین تمرین ترکیه/ «ایران» با پیراهن قرمز رودرروی کاستاریکا
کد خبر : 1767363
لینک کوتاه کپی شد.

آخرین جلسه تمرینی تیم ملی قبل از بازی تدارکاتی برابر کاستاریکا عصر امروز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازیکنان در آخرین روز از تمرینات تیم ملی در ترکیه، پس از گرفتن عکس یادگاری تیمی، با نرمش در سه گروه و کارهای سرعتی و استقامتی تمرین خود را آغاز کردند.

در ادامه این تمرین جدی، حرکت‌های جهشی در ابعاد کوچک با اعلام مربیان در دستور کار ملی‌پوشان قرار گرفت. 

در بخش بعدی بازیکنان در دو گروه در قسمت شرقی و غربی زمین به انجام تمرینات تاکتیکی پرداختند.

بعد از آن با دستور کادرفنی برخی بازیکنان در نیمه جنوبی زمین تمرین به بازی فوتبال درون تیمی پرداختند. برخی بازیکنان هم در نیمه شمالی زمین تمرین با انجام حرکت‌های ترکیبی از پشت محوطه جریمه، تمرین شوتزنی داشتند. 

بازیکنان تیم ملی زیر ١۶ سال هلند که در این مجموعه تمرینی حضور داشتند، برای لحظاتی تمرین تیم ایران را تماشا کردند و سرمربی این تیم نیز با علیرضا جهانبخش خوش و بش کرد.

بازی فردا مقابل کاستاریکا دومین و آخرین بازی ملی پوشان در کشور ترکیه خواهد بود. تیم ایران فردا با پیراهن قرمز به مصاف کاستاریکای سفیدپوش می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار