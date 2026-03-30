به گزارش ایلنا، تراکم بیش از حد ستارگان در اردوی خروس‌ها، در جریان نبرد تدارکاتی مقابل کلمبیا در خاک آمریکا، صحنه‌هایی کمدی و بی‌سابقه را رقم زد. در ورزشگاه نورث‌وست واقع در لاندوور، جایی که شاگردان دیدیه دشان با نتیجه قاطع 3 بر 1 از سد حریف آمریکای جنوبی خود گذشتند، جایگاه ذخیره‌های تیم ملی فرانسه گنجایش این حجم از نام‌های بزرگ را نداشت.

تصاویر شکار شده توسط شبکه ESPN نشان می‌داد که میشل اولیسه به شکلی خنده‌دار میان کیلیان امباپه و ادواردو کاماوینگا گیر افتاده است. اوج این اتفاقات طنز زمانی بود که مایک مانیان با چهره‌ای سرگردان به دنبال یک صندلی خالی می‌گشت؛ صحنه‌ای که لبخند را بر لبان عثمان دمبله، امباپه و اولیسه نشاند.

این کمبود جا در نهایت کاماوینگا و هوگو اکیتیکه را مجبور کرد تا نیمکت اصلی را ترک کرده و روی صندلی‌های پلاستیکی مجاور، در کنار مالو گوستو پناه بگیرند. البته این تبعید موقتی بود و آن‌ها پیش از ورود به زمین در نیمه دوم، توانستند جایی برای خود روی نیمکت اصلی دست‌وپا کنند.

این دورهمی عجیب روی نیمکت، حواشی جالب دیگری هم داشت؛ از جمله در دقیقه 26 که دوربین‌ها امباپه و اولیسه را در حال قهقهه زدن و تلاش برای پنهان کردن چهره‌هایشان به تصویر کشیدند. دلیل اصلی این ترافیک سنگین روی نیمکت، تصمیم سرمربی برای استفاده گسترده از سیستم چرخشی و استراحت دادن به مهره‌های کلیدی بود که حتی فرصت صرف یک میان‌وعده را در آن شرایط نامتعارف برای بازیکنان فراهم کرد.

با وجود این نمایش اقتدارآمیز که جایگاه فرانسه را به عنوان یکی از بخت‌های مسلم فتح جام جهانی آتی تثبیت کرد، دیدیه دشان در مصاحبه پایان مسابقه، شاگردانش را به دوری از غرور فراخواند.

سکاندار نیمکت خروس‌ها صراحتاً اعلام کرد که آن‌ها نباید دچار خودبزرگ‌بینی شوند. او تأکید کرد که اگرچه ظرفیت بالایی در تیم وجود دارد، اما طی کردن پله‌پله مسیر الزامی است و آن‌ها باید بپذیرند که در سطح سایر مدعیان هستند.

دشان یادآور شد که شخصاً این جاه‌طلبی را در سر دارد و از بازیکنانش نیز همین را می‌خواهد، اما فروتنی شرط اول است. او کتمان نکرد که فرانسه یکی از شانس‌های قهرمانی جهان است، اما خاطرنشان کرد که در حال حاضر 8 الی 10 کشور دیگر نیز دقیقاً همین ادعا را دارند.

نمایش قدرتمندانه تیم دوم فرانسه و زدن سه گل به کلمبیا، بسیاری از ناظران را به این باور رسانده که آن‌ها با این لشکر بی‌نظیر از ستاره‌ها، شانس اول رسیدن به سومین فینال متوالی جام جهانی هستند.

در دنیای امروز فوتبال، پیدا کردن کشوری که بتواند دو ترکیب کامل و در کلاس جهانی را به میدان بفرستد و برابر هر رقیبی بخت نخست پیروزی باشد، تقریباً محال به نظر می‌رسد و این دقیقاً همان نقطه برتری بلامنازع فرانسوی‌ها نسبت به سایر رقبا است.

