به گزارش ایلنا، در ادامه تورنمنت تدارکاتی قاره آمریکای شمالی، تیم ملی فرانسه بار دیگر قدرت‌نمایی کرد. آبی‌پوشان در ایالت مریلند و در شرایطی که کادر فنی دست به یک خانه‌تکانی اساسی در ترکیب ابتدایی زده بود، موفق شدند با ارائه یک نمایش مقتدرانه، کلمبیا را با حساب 3-1 از پیش رو بردارند. این پیروزی شیرین که در فاصله حدود 2.5 ماه مانده به بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان رقم خورد، عمق اسکواد و آمادگی بالای شاگردان دشان را به رخ رقبا کشید.

فرانسوی‌ها که درست 3 روز قبل در یک دوئل نفس‌گیر توانسته بودند برزیل را با نتیجه 2-1 تسلیم کنند، این بار با موتور گلزنی دزیره دوئه و مارکوس تورام به پرواز درآمدند. دوئه در ششمین تجربه پوشیدن پیراهن ملی، سرانجام طلسم‌شکنی کرد و با دبل دیدنی خود در دقایق 30 و 56، ستاره خط حمله لقب گرفت. پرواز بلند تورام در دقیقه 41 و ضربه سر مهارنشدنی او نیز میخ دیگری بر تابوت کلمبیا کوبید؛ تیمی که تنها توانست در دقیقه 77 با ضربه جامینتون کامپاز، از بار سنگین این شکست کمی بکاهد.

با این حال، معمار اصلی این شب باشکوه، پدیده جوان باشگاه موناکو، مگنس آکلیوش بود. او که به عنوان وینگر راست به میدان رفته بود، با شعاع حرکتی وسیع و نفوذهای مداوم به قلب دفاع حریف، روی هر سه گل تیمش تاثیر مستقیم گذاشت. در صحنه گل اول، استارت انفجاری آکلیوش از جناح راست و انتقال توپ به رایان شرکی، با واسطه‌گری تورام به دوئه رسید تا قفل دروازه‌ها شکسته شود. دوازده دقیقه بعد، ارسال مهندسی‌شده و مواج همین ستاره جوان بود که با ضربه سر تورام به گل دوم بدل شد. در اوایل نیمه مربیان (دقیقه 56) نیز، سماجت آکلیوش در میانه میدان و توپ‌گیری عالی او، پایه‌گذار ضدحمله‌ای شد که شرکی و تورام آن را ساخته و پرداخته کردند تا دوئه تیر خلاص را شلیک کند.

شاهکار این هافبک طراح، تنها محدود به گلسازی نبود. او در دقایق 22 و 27 با شلیک‌های سهمگین خود دروازه کلمبیا را تهدید کرد که یکی با واکنش تماشایی سنگربان دفع شد و دیگری با اختلاف اندکی به بیرون رفت.

در نیمه دوم که نماینده آمریکای جنوبی برای جبران مافات یکپارچه حمله شده بود، آکلیوش با دوندگی بی‌امان و اجرای پرس شدید، نقش پررنگی در تخریب بازی‌سازی حریف ایفا کرد. سرانجام این نمایش بی‌نقص در دقیقه 64 به پایان رسید و رندال کولو موانی که حضور نسبتاً خنثی و کم‌فروغی داشت، جایگزین او در مستطیل سبز شد.

بلوغ تاکتیکی و انرژی مضاعف این الماس موناکو، حالا او را به یک مهره جذاب در پازل خروس‌ها برای جام جهانی پیش رو تبدیل کرده است. اگر این روند خیره‌کننده تداوم یابد، مگنس آکلیوش می‌تواند همان سلاح مخفی و ویرانگری باشد که در آوردگاه جهانی تمامی معادلات را به هم می‌ریزد؛ ادعایی که برای اثبات آن تنها باید چند ماه دیگر منتظر ماند.

