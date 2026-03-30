به گزارش ایلنا، محمود شافعی پیشکسوت فوتبال در رابطه با صحبت های جنجالی و نسنجیده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیرامون حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: حضور یا عدم حضور یک تیم در کشور میزبان در اختیار رئیس جمهور آن کشور نیست و حرف هایی که مطرح شده اهمیت چندانی ندارد و اصلا نباید آن را جدی گرفت، بازیکنان ما هم کاری به مسائل سیاسی ندارند.

او در ادامه سخنان خود تاکید کرد: وظیفه فیفا برقراری امنیت برای تیم های شرکت کننده در جام جهانی است و برای تیم ها از پروتکل های امنیتی خاصی استفاده می‌شود که این پروتکل ها هم در آمریکا هم در مکزیک و هم در کانادا به عنوان سه کشور میزبان اجرایی خواهد شد. حرف های ترامپ چندان مهم نیست و سندیت ندارد و یاوه گویی کرده است و اصلا منطقی نیست.

پیشکسوت پرسپولیس در رابطه با احتمال ازسرگیری مسابقات لیگ برتر فوتبال به صورت متمرکز گفت: اگر مسئولان شرایطی را فراهم کنند تا بازی ها ادامه پیدا کند و به صورت متمرکز برگزار شود، فکر خوبی است. اما باید دید که کدام استان می تواند از مسابقات لیگ برتر میزبانی کند.

به نظرم خراسان رضوی یکی از استان‌هایی است که شرایط برگزاری متمرکز لیگ برتر را می تواند داشته باشد. اگر بخواهیم بیش از این صبر و تعلل کنیم انجام ندادن بازی ها بهتر از ازسرگیری مجدد آن است چون تیم ملی ما جام جهانی را در پیش دارد و باید هرچه زودتر برای فیفادی پیش رو آماده شود. اگر اتمام لیگ برتر با شروع بازی های تیم ملی همراه شود شرایط برای بازیکنان ما سخت خواهد شد.

او در پایان و در پیام نوروزی خطاب به مردم ایران گفت: جا دارد که بار دیگر بابت اتفاقات اخیر از جمله فاجعه مدرسه میناب و آن هایی که جان عزیزان خود را از دست داده اند به مردم شریف ایران تسلیت بگویم.

سال جدید در شرایطی خواهیم بود که باید بیشتر از گذشته با یکدیگر همدل و به آرمان کشورمان پایبند باشیم. امیدوارم تمام مردم سالی پر ار سلامتی و شادی را در پیش داشته باشند و باید همیشه مستقل و آزاد باشیم و زیر بار هیچ استکبار و استبدادی نباشیم.

