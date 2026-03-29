به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امیرحسین محمودی درباره آخرین شرایط تیم ملی فوتبال در اردوی آنتالیا ترکیه، اظهار داشت: از همین جا به مردم عزیز و شریف ایران سلام می‌کنم. هرچند شرایط در کشور ما به دلیل این جنگ ناجوانمردانه خوب نیست اما سال نو را به هم‌میهنان تبریک گفته و امیدوارم سالی خوب همراه با آرامش را در کنار خانواده داشته باشند.

وی افزود: خیلی خوشحالم برای اولین بار در اردوی تیم ملی حضور دارم و به همین دلیل از اعتماد آقای قلعه‌نویی ممنون هستم. ان‌شاءالله بتوانم برای تیم ملی مثمرثمر باشم‌. مطمئنا همه کسانی که در اردوی تیم ملی هستند، برای ایران تمام تلاش‌شان را می‌کنند.

بازیکن تیم ملی درباره اهمیت بسیار بالای اردوی آنتالیا برای آماده‌سازی این‌ تیم پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، توضیح داد: به امید خدا از دل همین اردو شرایطی را فراهم خواهیم کرد تا تیم ملی با سربلندی از جام جهانی بازگردد.

محمودی با اشاره به اینکه بازیکنان تیم ملی سرباز ایران هستند و دوست دارند در شرایط فعلی دل مردم را شاد کنند، گفت: صد در صد برای این بازی می‌کنیم که دل مردم شاد شود.

جوان‌ترین بازیکن حاضر در آنتالیا درمورد اینکه امیر قلعه‌نویی اعتقاد دارد آینده درخشانی پیش‌روی اوست، پاسخ داد: از آقای قلعه‌نویی خیلی ممنون هستم که همیشه به من لطف دارد. من هم همیشه سعی می‌کنم حتی بیشتر از حد توان خود برای تیم ملی بگذارم.

محمودی درباره دیدار تیم ملی مقابل کاستاریکا، خاطرنشان کرد: امیدوارم اگر فرصت بازی به من رسید، همه چیز خود را درون زمین بگذارم و برای تیم ملی مثمرثمر باشم. ان‌شاءالله با برد از زمین خارج شویم‌.

وی درپاسخ به این سوال که کدام یک از بازیکنان باتجربه تیم ملی الگویش بوده‌اند، اظهار کرد: علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی الگوهای من بودند و خیلی خوشحالم الان در کنارشان بازی و تمرین می‌کنم.

