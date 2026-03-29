خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل پرسپولیس درباره زمان از سرگیری لیگ

پیام مدیرعامل پرسپولیس درباره زمان از سرگیری لیگ
کد خبر : 1766869
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد تصمیم نهایی درباره ادامه رقابت‌های لیگ برتر به‌زودی از سوی سازمان لیگ اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در پایان جلسه‌ای که با مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ در خصوص ادامه مسابقات لیگ برگزار شد، گفت: با توجه به مواردی که وجود داشت، طی روزهای گذشته باشگاه پرسپولیس با دوستان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال جلساتی را برگزار کرده بود که در نهایت منتج به این جلسه شد‌. این جلسه با حضور آقای تاج، آقای بهاروند و سایر دوستان از فدراسیون فوتبال و مدیرعامل محترم باشگاه استقلال در خصوص نحوه ادامه برگزاری لیگ برگزار شد.

او در ادامه گفت: نکته بسیار مهم این جلسه این بود که همه دوستان به برگزاری لیگ تاکید داشتند. تاکید روی این بود که لیگ باید به صورت کامل تا پایان هفته سی‌ام برگزار شود. تماس‌هایی با وزارت ورزش گرفته و تاییدیه‌هایی کرفته شد. بنابر این شد که دوستان فدراسیون و سازمان لیگ بررسی کنند که زمان شروع مسابقات و نحوه برگزاری مسابقات به چه شکل باشد.

حدادی تاکید کرد: دغدغه‌های مختلفی در جلسه گفته شد، از جمله قراردادهایی که با بازیکنان خارجی وجود دارد و رویکردهایی که می‌توانیم داشته باشیم. من فکر می‌کنم فدراسیون و سازمان لیگ طی امروز و فردا به جمع‌بندی خواهند رسید و اطلاع خواهند داد که مسابقات از چه زمان و به چه شکل خواهد بود.

مدیرعامل پرسپولیس در پایان گفت: بازیکنان ما پیگیر هستند که لیگ به چه شکلی برگزار می‌شود و بی صبرانه دنبال این هستند که مسابقات شروع شود. باشگاه‌ها پیشنهادات خودشان را دادند که مسابقات به صورت متمرکز باشد یا استانی. اینها مواردی است که باید شاخص‌های مختلفی اعم از زمین مسابقات، زمین تمرین، اسکان ۱۶ تیم و .... انشالله که بهترین تصمیم گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار