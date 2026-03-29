واکنش امباپه به شایعات پایان فصل

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه گفت: «در اسپانیا نگران هستند که شاید من نتوانم بازی کنم. فکر می‌کنند مستقیم به جام جهانی می‌روم.»

امباپه تأکید کرد که هدفش در حال حاضر فقط یک چیز است: «بهترین راه برای رسیدن به جام جهانی در اوج آمادگی این است که با رئال مادرید همه چیز را ببریم.»

امباپه مجددا تاکید کرد که تیمش هنوز برای کسب همه جام‌ها در رقابت است:«ما هنوز در دو رقابت باقی‌مانده، لالیگا و لیگ قهرمانان، حضور داریم. قرار است مقابل بایرن بازی کنیم که به نظرم در حال حاضر آماده‌ترین تیم اروپا است.»

با این حال او می‌گوید رئال مادرید توانایی شکست چنین تیم قدرتمندی را دارد: «اما اگر تیمی باشد که بتواند چنین تیمی را شکست دهد، آن تیم رئال مادرید است. این مهاجم فرانسوی نسبت به شانس‌های تیمش در مقطع حساس فصل ابراز اطمینان کرد.»

او همچنین به فضای رسانه‌ای اطرافش در فوتبال اسپانیا اشاره کرد و گفت: «مردم بسیار پرشور هستند. برای آن‌ها رئال مادرید مثل یک مذهب است. هر چیزی که به باشگاه و به من مربوط شود ترکیبی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود همه درباره‌اش صحبت و گمانه‌زنی کنند؛ گاهی درست و گاهی هم نه.«

امباپه این شرایط را بخشی از حضور در رئال مادرید دانست و افزود: «در رئال مادرید از همه انتقاد شده است؛ از کریستیانو رونالدو گرفته تا دیگران. نمی‌بینم چرا من باید از چنین انتقادهایی در امان باشم. باید با انتقادها کنار آمد، آرامش خود را حفظ کرد، روی کار تمرکز داشت و باور داشت که می‌توان شرایط را در زمین مسابقه بهتر کرد.»

