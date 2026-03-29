تقویم جدید تیم ملی تا جام جهانی اعلام شد
کادرفنی تیم ملی برنامه آمادهسازی جدیدی را ارائه کرده که بر اساس آن، شاگردان قلعهنویی پیش از جام جهانی سه دیدار تدارکاتی دیگر انجام خواهند داد.
به گزارش ایلنا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که این روزها کمپ تمرینی خود را در شهر ساحلی آنتالیا برپا کردهاند، پس از پشت سر گذاشتن اولین بازی تدارکاتی مقابل نیجریه، حالا آماده انجام دومین بازی و نبرد با کاستاریکا هستند.
در کوران این اردوهای آمادهسازی، مدیران فدراسیون فوتبال نیز مجدانه در پی آن هستند تا با از سرگیری مجدد رقابتهای باشگاهی داخلی (که به دلیل بروز جنگ تحمیلی فعلا تعطیل شدهاند) ، فرم ایدهآل و آمادگی جسمانی ملیپوشان را در بالاترین سطح حفظ کنند. ضمن اینکه تقویم فدراسیون برای پنجره آتی بازیهای ملی (فیفادی) نیز در حال تدوین است تا 2 مسابقه دوستانه دیگر برای یوزها تدارک دیده شود.
هدایت ممبینی دبیر فدراسیون فوتبال در مورد آخرین وضعیت تیم ملی گفت: «با توجه به اینکه پرواز انجام نمیشد، در این روزهای فیفا تیم ملی به صورت زمینی از مرز بازرگان وارد شهر وان شد و از آنجا با پرواز به آنتالیا رفتند و در مسابقاتی که قبلا فراهم شده بود شرکت کردند.
تیم ایران مقابل نیجریه که لژیونرهای قوی داشت بازی خوبی ارائه کرد و یک بازی دیگر هم در این کشور انجام میدهد. قصد داریم در فیفادی مارس کادرفنی بتواند آمادگی خوبی برای تیم رقم بزند تا تعطیلی فعلی لیگ خیلی به بازیکنان ضربه نزند.»
او در این خصوص توضیح داد: «طبق برنامه ای که داریم یک اردوی متصل به جام جهانی هم داریم و در این اردو یکی بازی تدارکاتی برگزار میکنیم. یک دیدار هم ۶ روز مانده به مسابقات پشت درهای بسته انجام میشود.»
گفتنی است یوزهای ایران که امیر قلعهنوعی وظیفه هدایت آنها را بر عهده دارد، در جام جهانی 2026 با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه شده است. بازیهای ایران در دور گروهی قرار است طی روزهای 26 خرداد تا 6 تیر انجام شود.