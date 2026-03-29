چراغ سبز فدراسیون برای از سرگیری لیگ برتر فوتبال

به گزارش ایلنا، حدود یک ماه پیش بود که لیگ برتر فوتبال کشور بعد از ورود به هفته بیست و سوم و برگزاری پنج مسابقه، به دلیل شروع جنگ تحمیلی با تعطیلی اجباری مواجه شد. در این مدت سوال مهم اهالی فوتبال درباره سرنوشت نهایی این فصل از مسابقات بود. حالا نیز دبیر کل فدراسیون فوتبال از برگزاری ادامه مسابقات خبر داده است.

او در این باره گفت: «بعد از توقف مسابقات لیگ برتر به دلیل جنگ جلسات متعددی با سازمان لیگ برگزار کردیم و مقرر شد لیگ برتر ادامه پیدا کند و شرایط مسابقات به‌زودی به باشگاه‌ها اعلام می‌شود.»

ممبینی در ادامه توضیحات خود از فرمت جدید برای ادامه مسابقات گفت: «با توجه ‌به جام جهانی و کمبود وقتی که داریم می‌خواهیم مسابقات لیگ برتر به‌صورت مجتمع در یک شهر برگزار شود که چند گزینه برای میزبانی مسابقات داریم. باید ادامه لیگ برتر سریع‌تر به پایان برسد تا آماده‌سازی بازیکنان برای جام جهانی زودتر انجام شود.»

پیش از این نیز سرنوشت لیگ در چند حالت بررسی شده بود که یکی از آن‌ها برگزاری به صورت مجتمع در چند شهر نزدیک به هم بود. حالا نیز دبیر فدراسیون فوتبال از همین تصمیم منتها برگزاری رقابت‌ها در یک شهر خبر داده است.

حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ هفته آخر فروردین را به عنوان زمان احتمالی ازسرگیری لیگ برتر اعلام کرده بود و باید دید در نهایت تاریخ قطعی شروع مجدد مسابقات چه زمانی خواهد بود. به گفته بهاروند مسابقات دسته‌های پایین‌تر نیز قرار است برگزار شود اما اولویت با لیگ برتر است تا به دلیل حضور ملی پوشان با جام جهانی تداخل نداشته باشد.

پنج بازی از هفته بیست و سوم لیگ برتر برگزار شده بود و طبق برنامه ریزی قرار بود تا پیش از تعطیلات نوروز مسابقات تا هفته بیست و پنجم ادامه یاید و همچنین سه بازی معوقه نیز برگزار شود.

کمبود وقت تا زمان اعزام تیم ملی به جام جهانی (خرداد) باعث فشردگی ادامه رقابت‌ها می‌شود.

