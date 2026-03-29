به گزارش ایلنا، در روزهایی که کشور شرایط خاص و جنگ تحمیلی را پشت سر می‌گذارد و مردم با وجود مشکلات، همچنان در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، باشگاه استقلال تهران نیز تلاش کرده تا نقش خود را در همراهی با جامعه ایفا کند. برگزاری موکب سیار این باشگاه در قالب برنامه «هر شب یک میدان» و حضور در جمع مردم، بخشی از همین رویکرد است. اقدامی که با استقبال گسترده مردم و همچنین حضور مسئولان ارشد ورزش کشور همراه شد.

بیژن طاهری، سرپرست تیم فوتبال استقلال که در این مراسم حضور داشت، در حاشیه این برنامه به صحبت درباره شرایط کشور و نقش باشگاه در این روزها پرداخت.

او گفت: در طول سال‌های گذشته مردم ایران بارها شرایط جنگی را تجربه کرده‌اند؛ از دوران دفاع مقدس تا جنگ 12 روزه و رخدادهای اخیر. ما امروز در اینجا حضور پیدا کرده‌ایم تا اعلام کنیم در کنار مردم هستیم و با تمام وجود برای کشورمان تلاش می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شگرد این روزهای ترامپ چیست، گفت: بی‌رحمی. او از قبل دروغ می‌گفت و اکنون هم بیشتر دروغ می‌گوید و کشت و کشتار به راه انداخته است. می‌بینیم که حتی برخی مجموعه‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با باشگاه‌های ورزشی از جمله کارخانه‌های وابسته به باشگاه‌های لیگ برتری مانند فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند. با این حال، مردم ایران همواره نشان داده‌اند که در چنین شرایطی متحد و یکپارچه در کنار یکدیگر می‌ایستند و از کشور خود دفاع می‌کنند.

طاهری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارزیابی خود از شرایط فعلی و مقایسه آن با نتیجه فوتبالی گفت: ما همیشه از دشمن جلو بوده‌ایم؛ چه در میدان فوتبال و چه در عرصه‌های دیگر. باور داریم که در نهایت نیز پیروزی از آن مردم ایران خواهد بود.

سرپرست تیم استقلال در پایان درباره برپایی موکب این باشگاه عنوان کرد: باشگاه استقلال چنین تدارکی را برای همراهی با مردم در نظر گرفته و من نیز در چارچوب وظایف خود در این محل حضور پیدا کرده‌ام تا از مردم عزیز کشورمان پذیرایی کنم.

