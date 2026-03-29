به گزارش ایلنا، نزدیک به یک ماه است که کشور درگیر جنگی تحمیلی است. جنگی که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان بیگناه شده و همین مساله واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.

در همین خصوص، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: «باشگاه پرسپولیس به عنوان یک باشگاه مردمی و ورزشی از همان ابتدا در میدان ولیعصر موکب خود را راه اندازی کرد. ما هم مثل تمام مدیران و بازیکنان و پرسنل باشگاه پرسپولیس کنار مردم هستیم تا آخرین نفس که انشاالله پیروزی قاطع کشورمان باشد.»

او در پاسخ به اینکه به در حال حاضر وضعیت جنگ چه طور است، گفت: «فکر می‌کنم با این جمعیت حتما ما جلو هستیم و با پیروزی قاطع ما این جنگ تمام خواهد شد. حضور متوالی مردم در خیابان های سراسر کشور حتما نتیجه را با پیروزی برای ملت عزیز همراه خواهد داشت. انشاالله خدا هم مثل همیشه عنایت ویژه خود را شامل این سرزمین کند.»

حدادی در پایان تاکید کرد: «ایرانی را با همدلی و غیرتش می‌شناسند. در این مدت هم این را نشان دادند و کل دنیا متوجه شدند که غیرت ایرانی با همه جا متفاوت است. اگر در مواقعی هم اختلاف نظر وجود داشته باشد، در نهایت باز همه در کنار هم هستند. ایرانی اصلا باخت نخواهد داد همانطور که بعد از هشت سال جنگ سرانجامش پیروزی شد، این بار هم سرانجام پیروزی ایران خواهد بود.»

