دیدار دوستانه «مکزیک-پرتغال» یک کشته داد!

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و پرتغال از ساعت 4:30 بامداد امروز (یکشنبه - به وقت تهران) در دیداری دوستانه در ورزشگاه تازه بازسازی شده آزتکا به مصاف هم رفتند که جدال دو تیم در نهایت به تساوی بدون گل انجامید. در واقع با این بازی دوستانه، این ورزشگاه 87 هزار نفری پس از بازسازی بازگشایی شد.

در این بازی کریستیانو رونالدو به دلیل مصدومیت غایب بود، اما هواداران مکزیک در دقیقه 7 بازی نام او را یکصدا فریاد زدند تا به نوعی به برنده پنج توپ طلا بابت دستاوردهایی که در دوران حرفه‌ای‌اش داشته، ادای احترام کرده باشند.

در این بازی دوستانه یک اتفاق تلخ هم رخ داد و طبق اعلام مقامات مکزیکی، درست دقایقی پس از آغاز بازی، یک هوادار که تحت‌تاثیر مصرف مشروبات الکلی بود پس از تلاش برای پریدن از طبقه دوم ورزشگاه آزتکا به طبقه اول این ورزشگاه، جان خود را از دست داد.

