پیام معنادار ستاره پرسپولیس در فضای مجازی
محمدامین کاظمیان با انتشار متنی احساسی درباره جنگ تحمیلی در صفحه شخصی خود، توجه کاربران شبکههای اجتماعی را جلب کرد.
به گزارش ایلنا، محمدامین کاظمیان، بازیکن پرسپولیس، با انتشار یک استوری شاعرانه و احساسی در فضای مجازی، از دلبستگی عمیقش به میهن نوشت. او در این پیام آورده است:
«سالها بعد که مشتی خاک سرزمینت شدی، باران که میزند بویی به مشام خواهد رسید؛ کاش بوی عشق به وطن بلند شود نه خیانت و ذلت.»
این نوشته کوتاه، بهدلیل لحنی صمیمی و وطندوستانه، در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای یافت و با واکنشهای زیادی از سوی دنبالکنندگانش همراه شد.