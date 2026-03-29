پیام معنادار ستاره پرسپولیس در فضای مجازی

به گزارش ایلنا، محمدامین کاظمیان، بازیکن پرسپولیس، با انتشار یک استوری شاعرانه و احساسی در فضای مجازی، از دلبستگی عمیقش به میهن نوشت. او در این پیام آورده است:

«سال‌ها بعد که مشتی خاک سرزمینت شدی، باران که می‌زند بویی به مشام خواهد رسید؛ کاش بوی عشق به وطن بلند شود نه خیانت و ذلت.»

این نوشته کوتاه، به‌دلیل لحنی صمیمی و وطن‌دوستانه، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت و با واکنش‌های زیادی از سوی دنبال‌کنندگانش همراه شد.

