اردوی انگلیس خلوت شد؛ چند ستاره تیم ملی را ترک کردند

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی انگلیس، توماس توخل، در این پنجره بازی‌های ملی، نفرات حاضر در کمپ را به 35 نفر رسانده بود تا پیش از انتشار لیست قطعی مسافران جام جهانی در ماه می (خرداد)، بررسی‌های نهایی خود را روی عملکرد شاگردانش انجام دهد.

در جریان مسابقه شامگاه جمعه مقابل اروگوئه، تعدادی از بازیکنان مجالی برای اثبات توانایی‌های خود به دست آوردند. با این وجود، عملکرد ضعیف سه‌شیرها در برابر رقیب، موجی از نارضایتی و انتقاد را به همراه داشت. حالا مقامات فوتبال انگلیس رسماً اعلام کرده‌اند که اردوی آماده‌سازی این تیم برای مصاف تدارکاتی روز سه‌شنبه در برابر ژاپن، با یک لیست 27 نفره به کار خود ادامه خواهد داد.

در میان نفراتی که کمپ ملی را به مقصد تیم‌های باشگاهی‌شان ترک می‌کنند، نام بوکایو ساکا و دکلان رایس به چشم می‌خورد. این دو ستاره آرسنال که در مصاف با اروگوئه غایب بودند، باید تحت معاینات دقیق کادر پزشکی قرار گیرند؛ هرچند در صورت رسیدن به شرایط آرمانی فیزیکی، بلیت سفرشان به رقابت‌های جام جهانی از پیش رزرو شده است. همچنین نونی مادوئکه، دیگر مهره متعلق به توپچی‌ها که در نیمه نخست نبرد با اروگوئه با آسیب‌دیدگی مواجه شد، راهی شمال لندن خواهد شد.

جان استونز، مدافعی که در سالیان گذشته همواره از ارکان اصلی تیم ملی به شمار می‌رفت، در کمپین جاری که گویا ایستگاه پایانی او در منچسترسیتی خواهد بود، با چالش‌های فیزیکی متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است. او نیز به دلیل مصدومیتی که در جلسه تمرینی روز جمعه گریبانگیرش شد، به اردوی تیم باشگاهی‌اش بازخواهد گشت. آدام وارتون، بازیکن کریستال پالاس نیز پس از آنکه در نیمه دوم به عنوان یار تعویضی وارد چمن شد و احساس ناراحتی کرد، به دلیل مصدومیت از جمع ملی‌پوشان جدا می‌شود.

علاوه بر این نفرات، دومینیک کالورت لوین از لیدز، فیکایو توموری از آث میلان و آرون رمزدیل از نیوکسل نیز چمدان‌های خود را بسته‌اند، اگرچه تا این لحظه علت مشخصی برای خروج آن‌ها مخابره نشده است.

در نقطه مقابل، چهره‌هایی نظیر هری کین، آنتونی گوردون، مورگان راجرز، الیوت اندرسون، دن برن، مارک گهی، ازری کوانسا، نیکو اورایلی و دین هندرسون به تمرینات اضافه می‌شوند تا خود را برای نبرد برابر ژاپن مهیا سازند. این دسته از بازیکنان، با صلاحدید شخص توخل، در بازی اول فیفادی مارس در حال استراحت و تجدید قوا بودند.

