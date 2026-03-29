شکار تیاگو در آنفیلد؛ کلوپ دنبال یک سلفی یادگاری!
بعد از پایان بازی اسطورههای لیورپول و دورتموند، یورگن کلوپ در آنفیلد وارد مأموریتی بامزه شد.
به گزارش ایلنا، پرونده تقابل نمادین و خیرخواهانه ستارگان سالهای نهچندان دور آنفیلد و زنبورهای وستفالن در شنبهشبی که گذشت، با ثبت تساوی جذاب 2-2 بسته شد؛ اما سوژه اصلی این ضیافت، نه در جریان نود دقیقه، بلکه در حواشی بانمک پس از سوت پایان رقم خورد.
یورگن کلوپ، سکاندار پیشین لکلکها که در این رویداد نمایشی بار دیگر هدایت اسطورههای مرسیساید را در دست گرفته بود، در حال قدم زدن روی چمن سبز استادیوم و گپوگفت صمیمانه با عاشقان سینهچاک تیمش بود که ناگهان یک اتفاق کمیک، توجهات را به خود جلب کرد. در میان هیاهوی جمعیت، یک هوادار کمسنوسال پلاکاردی در دست داشت که روی آن تقاضای ثبت یک قاب یادگاری با سرمربی محبوب آلمانی نقش بسته بود.
کلوپ با همان انرژی و صمیمیت همیشگیاش به سرعت خود را به این نوجوان رساند و در حرکتی غافلگیرکننده، دستنوشته را از او گرفت و پشتورو کرد. روی دیگر این پلاکارد، درخواست بامزهتری نوشته شده بود: «تمنا میکنم یک سلفی با تیاگو آلکانتارا!!».
مرد آلمانی که همیشه پایه شوخی است، بلافاصله در نقش یک هوادار ذوقزده فرو رفت، پلاکارد را بالای سر برد و با حالتی طنزآمیز از تیاگو تقاضای عکس دونفره کرد؛ نمایشی که شلیک خنده اطرافیان و حاضران را به همراه داشت.
البته کلوپ مهربان در نهایت با چهرهای خندان، آرزوی آن نوجوان را برآورده کرد و قاب دونفره درخواستی را با او به ثبت رساند. این سکانس شیرین، بار دیگر پیوند عمیق و ناگسستنی این تئوریسین دوستداشتنی با سکوهای سرخ را به تصویر کشید و فضای مفرحی را برای تماشاگران رقم زد.
در پایان این ماجرای سرگرمکننده، یک معمای بزرگ و بیپاسخ در ذهن رسانهها باقی ماند: آیا کلوپ بالاخره توانست سلفی رویاییاش را از تیاگو دشت کند؟