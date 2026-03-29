از آخرین وضعیت پیروانی بی خبرم/ حضور در جام جهانی ضروری است

به گزارش ایلنا، محمد انصاری در خصوص اتفاقات اخیر و شرایط جنگی در کشور اظهار داشت: رسانه‌ها تصاویری از حضور و یک‌پارچگی مردم پخش می‌کنند که واقعا دیدنی است و نمی شود آن را وصف کرد و باید به ایرانی بودنمان افتخار کنیم. خلق چنین تصاویری برای نیروهای نظامی باعث قوت قلب است.

او ادامه داد: در دیداری که رهبر شهیدمان با جانبازان عزیز داشتند من هم توفیق داشتم که در این دیدار باشم و دیدار با ایشان باعث خوشحالی شد. تلاش می کنیم که کارهایی انجام دهیم که باعث خوشحالی مردم شود. شهید ابراهیم هادی را همه می شناسند. این شهید بزرگوار روحیه بسیار بالایی داشت و او لحظه لحظه زندگی اش را صرف خدمت به مردم می کرد.

انصاری تصریح کرد: اکنون در زمان متفاوتی قرار گرفته‌ایم و در پی جنگ تحمیلی علیه کشورمان، باید سمت درست بایستیم و از وطن حمایت کنیم.

مشاور عالی‌رتبه مدیریت در اردوگاه سرخ‌پوشان پایتخت، در واکنش به گمانه‌زنی‌ پیرامون پایان احتمالی همکاری با مدیر باتجربه این تیم، مواضع خود را تشریح کرد. وی در خصوص اخبار و حواشی اخیر مبنی بر خروج افشین پیروانی از کادر اجرایی تیم فوتبال پرسپولیس عنوان کرد که شخصاً از طریق پلتفرم‌های خبری و مطبوعات در جریان سفر وی به آمریکا قرار گرفته است و باید ببینیم بدنه مدیریتی کلان باشگاه چه رویکردی در قبال این پرونده اتخاذ خواهد کرد.

او در پایان گفت: بازیکنان تیم ملی فوتبال در دیدار مقابل نیجریه رفتار مناسب و قابل قبولی داشتند و نشان دادند که وطن پرست هستند. فوتبال به یک ابزار سیاسی برای رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده و فکر نمی‎کنم او بتواند کاری کند. انصاری در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: پس از پایان جنگ تیم ملی باید در هر شرایطی در جام جهانی شرکت کند و تحریم کردن این تورنمنت اشتباه است.

انتهای پیام/