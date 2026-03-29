باکیچ:
تهران تفاوتی با لندن و مادرید ندارد
مارکو باکیچ، هافبک مونتهنگرویی پرسپولیس، در تازهترین مصاحبه خود از تجربه حضور در تهران و شرایط دشوار جنگی سخن گفت.
به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ، هافبک ملیپوش و اهل مونتنگرو که در حال حاضر با باشگاه پرسپولیس تهران قرارداد دارد، در تازهترین صحبتهای خود با وبسایت مونتهنگرویی Vijesti از تجربه شیرین حضور در ایران و شرایط دشوار تهران در روزهای اخیر و پس از وقوع جنگ تحمیلی سخن گفت.
باکیچ در این مصاحبه تاکید کرد تجربه حضور و بازی در پایتخت ایران برای او تا پیش از وقوع حوادث اخیر، تجربهای لذتبخش و حرفهای بوده است.
او در بخشی از این مصاحبه گفت: «تهران شهری بزرگ، جذاب و هیجانانگیز است و قبل از تغییر شرایط، زندگی در این شهر برای من بسیار خوب بود. تهران مثل لندن یا مادرید باشکوه و فوقالعاده است. بازی در پرسپولیس افتخاری برای من است.» او با اشاره به روزهای حمله و بمباران، اظهار داشت:« صبح روز حمله در تهران بودم، صدای بمب و انفجار را میشنیدم. ترس را زمانی بیشتر حس کردم که از ایران خارج شده و به مونتهنگرو بازگشتم و در امنیت کامل قرار گرفتم.»
هافبک پرسپولیس در ادامه صحبتهای خود گفت که باشگاه در آن روزها از بازیکنان خارجی به صورت کامل و حرفهای حمایت کرد و با همراهی نیروهای نظامی، بازیکنان تا مرز ترکیه هدایت شدند تا در امنیت کامل کشور را ترک کنند.
مارکو باکیچ تأکید کرد که این مصاحبه به هیچ عنوان به معنی طرح موضوع جدایی یا ترک پرسپولیس نبوده و هدف آن تنها انعکاس تجربه زندگی در پایتخت ایران و شرایط دشوار روزهای اخیر در تهران است.