پیام واضح توخل به مگوایر
توماس توخل در صحبتهای جدیدش بدون تعارف درباره آینده هری مگوایر در تیم ملی انگلیس حرف زد؛ اظهاراتی که توجه زیادی را به یکی از بحثبرانگیزترین پستهای ترکیب جلب کرده است.
به گزارش ایلنا، سکاندار آلمانی نیمکت سهشیرها که این روزها تمام تمرکز خود را معطوف به آمادهسازی تیمی قدرتمند برای آوردگاه جام جهانی 2026 کرده است، در جدیدترین مصاحبه مطبوعاتی خود به آنالیز دقیق مدافعان وسط تیمش پرداخت.
در روزهایی که تنور رقابت برای قرار گرفتن در قلب خط دفاعی تیم ملی انگلیس به شدت داغ است، نام هری مگوایر کماکان به عنوان یکی از جنجالیترین مباحث در مطبوعات بریتانیا مطرح میشود. توماس توخل با بهرهگیری از بینش تاکتیکی خود، به صورت موشکافانه توضیح داد که این مدافع دقیقاً در کجای فهرست گزینههای دفاعی او قرار دارد.
این تئوریسین فوتبال با ستایش از قدرت رهبری مگوایر، تاکید کرد که او کماکان به عنوان یکی از وزنههای باتجربه و کلیدی اردوگاه سهشیرها به شمار میرود. از دیدگاه توخل، کاریزمای این بازیکن در رختکن و تبحر بالای او در پیروزی در دوئلهای هوایی، یک امتیاز ویژه و غیرقابل انکار برای انگلیس محسوب میشود.
با این وجود، سرمربی تیم ملی با همان صراحت لهجه همیشگیاش یادآور شد که در مختصات فوتبال نوین و پرالتهاب امروزی، رتبهبندی عناصر تدافعی کاملاً وابسته به میزان آمادگی در لحظه و قدرت همگامسازی با سیستمهای هجومی رقبا است؛ از همین رو، مگوایر برای دفاع از جایگاه خود چارهای جز رویارویی با استعدادهای جوان و تشنه موفقیت نخواهد داشت.
مدافع باشگاه منچستریونایتد که در فصول گذشته روزهای پرنوسان و پرچالشی را تجربه کرده، اکنون امیدوار است تا با هدایت توخل، بار دیگر ثبات از دست رفته را به دست بیاور.
مربی آلمانی فاش کرد که اگرچه مگوایر در ساختار فعلی تیم ملی انگلیس از اهمیتی ویژه برخوردار است، اما هیچگونه بلیت تضمینشدهای برای حضور همیشگی او در ترکیب ابتدایی صادر نشده است.
از دید توخل، مدافع شیاطین سرخ مهرهای است که در مسابقات حساس و زیر فشارهای خردکننده میتواند گره از کار تیم باز کند؛ با این حال، بهرهگیری از سیستم چرخشی و به کارگیری مدافعانی با فاکتور سرعت بالاتر، بخش جداییناپذیری از دکترین تاکتیکی او برای فتح جام جهانی خواهد بود.
صحبتهای اخیر سرمربی سهشیرها به وضوح ثابت کرد که وی به هیچ عنوان مرعوب اسامی بزرگ نمیشود. توخل در عین ادای احترام به کارنامه پربار مگوایر، این سیگنال روشن را به تمامی اعضای تیم ارسال کرد که ملاک ارزیابی هر فرد، منحصراً کیفیت نمایش او در تمرینات گروهی و مسابقات رده باشگاهی خواهد بود.
اکنون گوی و میدان در اختیار هری مگوایر قرار گرفته است تا تواناییهای خود را به اثبات برساند و نشان دهد که کماکان شایستهترین فرد برای فرماندهی دژ دفاعی انگلیس در مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان است.