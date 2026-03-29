به گزارش ایلنا، وحید امیری، کاپیتان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس، با حضور در اداره هلال‌احمر استان لرستان، از زحمات و تلاش‌های امدادگران این مجموعه قدردانی کرد. امیری در جریان این دیدار ضمن گفت‌وگو با نیروهای امدادی، فعالیت‌های شبانه‌روزی آن‌ها در امدادرسانی به مردم را قابل احترام توصیف کرد.

او همچنین با امضای نمادین پیام حمایت، به پویش «ایران ما» پیوست؛ پویشی که با هدف ترویج همبستگی اجتماعی و همراهی با امدادگران در سراسر کشور در حال اجراست. این اقدام امیری با استقبال کارکنان و امدادگران حاضر در محل همراه شد.

