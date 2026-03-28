شهادت فوتبالیست نوجوان آکادمی پرسپولیس

در پی حمله شبانه به یک منطقه مسکونی پرجمعیت در پردیسان قم، ۲۰ نفر ازجمله معین صفری‌نوا بازیکن نوجوان آکادمی پرسپولیس به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا،  بامداد هفتم فروردین ۱۴۰۵ یک منطقه مسکونی پرجمعیت در پردیسان قم هدف حمله قرار گرفت؛ رخدادی که براساس گزارش‌ها تاکنون منجر به شهادت ۲۰ نفر ازجمله چند کودک و زن شده و ۱۰ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند. اکبر بهنامجو، استاندار قم، اعلام کرد در این حادثه ۱۰ واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده، ۴۵ واحد آسیب جدی دیده و حدود ۲۰۰ واحد نیز خسارت جزئی دیده‌اند.

در میان جان‌باختگان، ۶ دانش‌آموز نیز حضور دارند که یکی از آن‌ها «معین صفری‌نوا» دانش‌آموز پایه هشتم و بازیکن رده‌های پایه باشگاه پرسپولیس است. پایان تلخ دوران حضور این نوجوان در آکادمی پرسپولیس بار دیگر شدت خسارت‌های انسانی حملات به مناطق مسکونی را برجسته کرده است.

