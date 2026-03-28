بیانیه فدراسیون در محکومیت حمله وحشیانه به صنایع

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تهاجم ناجوانمردانه دشمن صهیونی - آمریکایی به دو مجوعه صنعتی فولاد مبارکه اصفهان و فولادخوزستان که منجر به شهادت و همچنین مجروح شدن تنی چند از پرسنل شریف این مجموعه ها گردید نشان از استیصال دشمنان قسم خورده این آب و خاک دارد.

فدراسیون فوتبال، ضمن عرض تسلیت شهادت عزیز از دست رفته و آرزوی سلامتی برای سایر مجروحان قاطعانه این حمله های وحشیانه را محکوم می کند.

