به گزارش ایلنا، حسن روشن، پیشکسوت باشگاه استقلال، در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به شرایط خاص کشور و حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی، بر لزوم همراهی جامعه ورزش با مردم تأکید کرد. او گفت: «ورزشکاران بدهکار مردم‌اند؛ همان مردمی که با حمایت‌هایشان زمینه موفقیت در میدان‌های بزرگ را فراهم کرده‌اند و امروز زیر آماج حملات موشکی و فشار‌های دشمن ایستاده‌اند.»

روشن با انتقاد از سکوت یا موضع‌گیری‌های دوپهلو برخی چهره‌های ورزشی افزود: «در بزنگاه‌های حساس نباید بی‌طرف یا بی‌تفاوت بود؛ مسئولیت اجتماعی ورزشکاران، کنار مردم بودن است.»

او همچنین با اشاره به لزوم حضور تیم ملی در جام جهانی، با وجود فشارهای سیاسی و تهدیدهای خارجی از جمله اظهارات ترامپ، تأکید کرد: «جام جهانی خودش یک میدان جنگ است؛ عقب‌نشینی در آن‌جا یعنی تسلیم شدن.»

این پیشکسوت فوتبال در پایان گفت: «ورزشکاران باید بین انجام وظیفه حرفه‌ای و درک شرایط کشور تعادل برقرار کنند و ثابت کنند که جامعه ورزش نسبت به رویدادهای ملی و انسانی بی‌تفاوت نیست.»

انتهای پیام/