به گزارش ایلنا، درخشش خیره‌کننده پیتارش در هفته‌های گذشته و راهیابی موفقیت‌آمیز او به ترکیب اصلی کهکشانی‌ها، چه در رقابت‌های لالیگا و چه در تورنمنت‌های قاره‌ای، نام او را به شدت بر سر زبان‌ها انداخته است. به دنبال این اوج‌گیری سریع، گمانه‌زنی‌ها پیرامون سرنوشت بازی‌های ملی این پدیده جوان که پاسپورت هر دو کشور اسپانیا و مراکش را در اختیار دارد، به یکی از مباحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است.

این بازیکن آینده‌دار که در حال حاضر رده‌های پایه تیم ملی اسپانیا را تجربه می‌کند، در مصاحبه‌ای با درگاه‌های اطلاع‌رسانی فدراسیون فوتبال این کشور اظهار داشت: «بزرگ‌ترین آرزوی من این است که نخستین بازی‌ام را با پیراهن تیم ملی بزرگسالان تجربه کنم و در صورت امکان، به جام قهرمانی دست پیدا کنم. من به صورت مرحله به مرحله تلاش می‌کنم تا خودم را به بالاترین سطح ممکن برسانم.»

بیان این کلمات قاطعانه از سوی ستاره نوظهور رئال مادرید درست در برهه‌ای اتفاق می‌افتد که مقامات فدراسیون فوتبال مراکش در تکاپو هستند تا رضایت او را برای پوشیدن پیراهن شیرهای اطلس در جام جهانی 2030 جلب نمایند.

وی در رابطه با وضعیت فوق‌العاده این روزهای خود توضیح داد: «احساس بسیار فوق‌العاده‌ای دارم. در حال حاضر هم در رده باشگاهی و هم در عرصه ملی، در حال زندگی کردن یک رویای واقعی هستم. برای رسیدن به این جایگاه، هر روز با تمام توان تمرین می‌کردم، می‌جنگیدم و در مسابقات حاضر می‌شدم؛ و اکنون دارم ثمره آن همه تلاش را می‌بینم.»

پیتارش در ادامه صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: «تلاش می‌کنم ذهنم را زیاد درگیر این اتفاقات نکنم. ما خانواده‌ای بسیار معمولی هستیم و هنوز هضم این حجم از موفقیت برایمان دشوار است. روال زندگی ما دقیقاً مثل گذشته طی می‌شود و دگرگونی خاصی رخ نداده است. دوستان نزدیکم حتی از خودم هم بیشتر ذوق‌زده هستند، اما همواره از من حمایت می‌کنند و رفتارشان با من کاملاً عادی است. برنامه من این است که تمرین می‌کنم، سپس به دانشگاه می‌روم و فردای آن روز دوباره در تمرینات حاضر می‌شوم؛ این چرخه هر روز تکرار می‌شود.»

این استعداد جوان همچنین روی مقوله تحصیلات پافشاری کرد و یادآور شد: «در حال گذراندن مراحل دریافت مدرک تحصیلی‌ام هستم. داشتن یک پشتوانه تحصیلی در زندگی همواره مسئله حائز اهمیتی است.»

ستاره رئال مادرید در واکنش به صعود ناگهانی و برق‌آسایش در دنیای فوتبال حرفه‌ای تصریح کرد: «شاید از بیرون این‌طور به نظر بیاید که من تبدیل به یک فوق‌ستاره شده‌ام، اما هدفم این است که تنها یک بازیکن عادی در خدمت تیم باشم و اصلاً دوست ندارم بیشتر از سایر هم‌بازی‌هایم در کانون توجهات قرار بگیرم. با این روش راحت‌تر با شرایط موجود سازگار می‌شوم. افراد بی‌شماری به من تبریک گفته‌اند. ما در رختکن یک جمع بسیار صمیمی تشکیل داده‌ایم؛ مدام با هم شوخی می‌کنیم و می‌خندیم که انعکاس این همدلی به وضوح در عملکرد درون زمین ما مشخص است.»

