به گزارش ایلنا، در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های جام جهانی 2026، ماتادورها قرار است در یک مسابقه تدارکاتی در شهر بارسلونا به مصاف تیم ملی مصر بروند. درست در تقارن با همین پنجره بازی‌های ملی، کاتالان‌ها با یک شوک بزرگ مواجه شده و رافینیا را به دلیل آسیب‌دیدگی در اردوی سلسائو از دست دادند؛ اتفاقی که این وینگر تکنیکی را برای مدت 5 هفته از مستطیل سبز دور نگه خواهد داشت.

مدیریت باشگاه بارسلونا در اطلاعیه‌ای، جزئیات این مشکل فیزیکی را آسیب در ناحیه عضله همسترینگ پای راست عنوان کرده است. کادر پزشکی فدراسیون فوتبال برزیل پس از آنکه این ستاره در جریان تقابل با تیم ملی فرانسه احساس درد شدیدی کرد، او را تحت معاینات دقیق قرار دادند و آسیب‌دیدگی را تأیید نمودند.

بر همین اساس، رافینیا اردوی ملی را ترک کرده و در مسیر بازگشت به ایالت کاتالونیا است تا پروسه درمانی مختص به خود را زیر نظر پزشکان باشگاه استارت بزند و همان‌طور که ارزیابی شده، حدود زمان تعیین‌شده را برای رسیدن به مرز آمادگی کامل سپری کند.

بر مبنای اخبار منتشر شده، تبعات این مصدومیت سنگین باعث شده تا مدیران بلوگرانا یک درخواست فوری برای کادر فنی تیم ملی اسپانیا ارسال کنند و خواستار مراقبت ویژه از لامین یامال شوند.

خواسته صریح کاتالان‌ها این است که در تقابل دوستانه با فراعنه، یا به این پدیده جوان استراحت مطلق داده شود و یا حضور او در زمین به هیچ‌وجه از 45 دقیقه تجاوز نکند. کادر فنی بارسا از شرایط پیش‌آمده به‌شدت شاکی و آشفته است، چرا که آن‌ها وینگر برزیلی خود را عنصری محوری و بدون جانشین در پازل تاکتیکی تیم می‌دانند و به هیچ‌وجه تحمل از دست دادن یک مهره فیکس دیگر را ندارند.

این نگرانی زمانی به اوج می‌رسد که نگاهی به تقویم فشرده و حساس پیش روی بارسلونا بیندازیم؛ جایی که نبردهای سرنوشت‌سازی از جمله تقابل حساس با اتلتیکو مادرید در رقابت‌های لالیگا و همچنین مسابقات حیاتی در لیگ قهرمانان اروپا انتظار این تیم را می‌کشد.

