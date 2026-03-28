گزینه پیشنهادی کلوپ برای آینده لیورپول؛ چشم قرمزها به ستاره لایپزیش
یورگن کلوپ نام یان دیومانده، وینگر جوان لایپزیش، را به عنوان گزینه جانشین محمد صلاح به مدیران لیورپول پیشنهاد داده است.
به گزارش ایلنا، با مسجل شدن پایان دوران باشکوه محمد صلاح در آنفیلد، یافتن جانشینی که بتواند جای خالی این اسطوره را پر کند، به بزرگترین دغدغه کادر مدیریتی قرمزهای مرسیساید تبدیل شده است.
در همین رابطه، نشریه «سان» در گزارشی ویژه پرده از یک مداخله جذاب برداشته و مدعی شده است که یورگن کلوپ شخصاً دست به کار شده و دیومانده را به عنوان بینقصترین گزینه برای جانشینی ستاره مصری، به سران لیورپول معرفی کرده است.
سرمربی آلمانی پیشین لکلکها که این روزها کرسی «مدیر جهانی فوتبال در مجموعه ردبول» را در اختیار دارد، شناخت بسیار عمیق و دقیقی از ظرفیتهای فنی دیومانده به دست آورده است.
البته جالب اینجاست که رادار استعدادیابی لیورپول حتی پیش از دریافت این توصیه طلایی از سوی کلوپ نیز، روی این وینگر درخشان قفل شده بود. با این حال، آنها در این مسیر تنها نیستند و عملکرد چشمگیر این بازیکن در فصل جاری باعث شده تا غولهای دیگری نظیر بارسلونا و منچستریونایتد نیز برای جذب او دندان تیز کنند.
در سوی مقابل اما، سنگر مقاومت آلمانیها بسیار مستحکم است. مقامات باشگاه لایپزیش صراحتاً اعلام کردهاند که خروج دیومانده در پنجره نقل و انتقالات تابستان پیش رو، به هیچ عنوان در دستور کار آنها قرار ندارد.
مدیران این تیم آلمانی برای منصرف کردن مشتریان پرشمار این ستاره، یک برچسب قیمت نجومی روی او قرار داده و تأکید کردهاند که پیشنهادهای پایینتر از پایه 100 میلیون یورو را حتی بررسی هم نخواهند کرد.