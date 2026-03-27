نبی: بازیکنان ایران یک پیام را به جهان رساندند
مدیر تیم ملی فوتبال ایران در گفتوگو با رویترز به اقدام ویژه بازیکنان قبل از دیدار با نیجریه پرداخت.
به گزارش ایلنا، مهدی محمدنبی پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه درباره اقدام ارزشمند بازیکنان این تیم برای زنده نگهداشتن یاد شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: همه افرادی که در ورزش هستند به ویژه بازیکنان تیم ملی همیشه در این مسائل اجتماعی کوشا بودهاند. آنها درباره خاک وطنشان با هیچکس شوخی ندارند.
او ادامه داد: دانش آموزان ما در میناب ۲ بار پشتسر هم وحشیانه بمباران شدند. غمگین شدن خانواده این شهدای دانش آموز سر جای خود، یک کشور از جمله بازیکنان تیم ملی ایران از این مسئله بسیار ناراحت شدند. امروز با این حرکت نمادین، بازیکنان همدردی خود را با خانواده بچههای میناب نشان داده و به جهان اعلام کردند نسلکشی و کودککشی، امری بسیار اشتباه و ظلم است.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: امروز متوجه شدیم شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در این خصوص یک جلسه اضطراری گذاشته است. امیدوارم مسئولیتی که برعهده این شورا است، به خوبی انجام بدهند و آنچه حق است، در شورا تصویب شود.
نبی درباره اینکه ایده نمایش کوله پشتیهای این کودکان ایده چه کسی بود، توضیح داد: ما یک تیم واحد هستیم و نظرات همه ما یکسان است.