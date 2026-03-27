قلعه نویی: بازیکنان پای تعهدشان ایستادند
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار برابر نیجریه تأکید کرد این مسابقه با وجود شرایط دشوار بدنی بازیکنان، یک بازی تدارکاتی مفید برای ارزیابی نفرات و آمادهسازی مسیر جام جهانی بود.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی پس از دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه در نشست خبری عنوان کرد: این مسابقه برای ما دو نکته مهم داشت. نکته اول مربوط به رفتار بازیکنان بود؛ آنها نشان دادند در هر شرایطی یاد و خاطره شهدا و مردم ایران را زنده نگه میدارند و به مسؤولیت اجتماعی خود پایبند هستند.
او درباره شرایط آمادهسازی تیم افزود: برای برگزاری دو دیدار دوستانه به این اردو آمدیم تا از آخرین فرصتهای آمادهسازی مسیر جام جهانی استفاده کنیم. با تعطیلی ۲۵ روزه لیگ و سفر بیش از ۲۰ ساعته به ترکیه، بازیکنان از شرایط بدنی ایدهآل دور شدند و تمرکز ویژه ما روی کارهای بدنی بود.
قلعهنویی درباره وضعیت لژیونرها اظهار داشت: شرایط آنها نیز آسان نبود. برخی از بازیکنان شاغل در امارات بخشی از مسیر را زمینی و بخشی را هوایی طی کردند و این موضوع روی وضعیت بدنیشان اثر گذاشت.
سرمربی تیم ملی درباره مسائل فنی مسابقه گفت: این بازی تدارکاتی برای ما بسیار مفید بود، بهخصوص اجرای پلن B در خط دفاع مقابل تیمی قدرتمند و فیزیکی مانند نیجریه. تمام ۱۱ بازیکن نیجریه در لیگهای معتبر اروپا حضور دارند و تیم ملی برای پیشرفت به چنین بازیهایی نیاز دارد. با وجود قوانین جدید و امکان هشت تعویض، فرصت مناسبی برای ارزیابی نفرات مختلف داشتیم.
او در جمعبندی توضیح داد: در بازی دوم تیم از نظر بدنی شادابتر خواهد بود. این مسابقه امیدواری مرا نسبت به روند تیم افزایش داد. بازیکنان با وجود دوری از مسابقات باشگاهی بهسرعت خود را به شرایط مناسب رساندند و نشان دادند در هر شرایطی سربازان وطن هستند و برای تیم ملی از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.