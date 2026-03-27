شکست تیم ملی ایران مقابل نیجریه

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود از تورنمنت چهارجانبه ترکیه، با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل نیجریه مغلوب شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی پس از دریافت دو گل در دقایق ابتدایی هر نیمه، تنها یک بار توسط مهدی طارمی موفق به گلزنی شدند.

تیم ملی ایران که خود را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کند، عصر امروز در ورزشگاه «کورندون ایرلاینز پارک» آنتالیا به مصاف تیم ملی نیجریه رفت. این دیدار در حضور حدود ۲۰۰ تماشاگر و با قضاوت «جیهان آیدین» از ترکیه برگزار شد.

بازی با برتری اولیه نیجریه آغاز شد و شاگردان «اریک شل» تنها شش دقیقه پس از شروع مسابقه به گل رسیدند. حرکت سریع موزِس سیمون از جناح چپ و شوت زمینی او، دور از دستان علیرضا بیرانوند، نخستین گل بازی را به سود نیجریه رقم زد. تیم ایران در ادامه با نفوذهای میلاد محمدی و آریا یوسفی تلاش کرد گل را جبران کند اما ضربات نهایی راهی به دروازه حریف نبرد.

در نیمه دوم، قلعه‌نویی با ۴ تغییر همزمان، تلاش کرد روند بازی را تغییر دهد. با ورود رضائیان، حاج‌صفی، جهانبخش و حردانی چهره تیم تهاجمی‌تر شد، اما در دقیقه ۵۲ روی پاس در عمق آدمولا لوکمن، مهاجم نیجریه آکور آدامز با شوت زمینی گل دوم عقاب‌ها را به ثمر رساند.

پس از این گل، ایران به بازی برگشت و فشار زیادی روی دروازه نیجریه وارد کرد. در دقیقه ۶۷، کرنر ارسالی رامین رضائیان با ضربه سر شهریار مغانلو به سمت دروازه رفت و در ریباند، مهدی طارمی با ضربه قیچی برگردان تماشایی اختلاف را به حداقل رساند. با وجود حملات پرشمار ایران در دقایق پایانی، از جمله موقعیت‌های قایدی و جهانبخش، تلاش‌ها برای زدن گل تساوی به نتیجه نرسید و بازی با برتری نیجریه خاتمه یافت.

در لحظات پایانی، دو صحنه مشکوک به خطای پنالتی روی مهدی طارمی باعث اعتراض کادر فنی ایران به داور ترکیه‌ای شد، اما تصمیمات داور تغییری نکرد. قلعه‌نویی که در این دیدار همه بازیکنان خود را به میدان فرستاد، فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد لژیونرها و نفرات جدید به‌دست آورد.

دو کارت زرد بازی به نام شجاع خلیل‌زاده و رامین رضائیان در وقت‌های تلف‌شده ثبت شد.

در ابتدای مسابقه، بازیکنان ایران در اقدام نمادین و قابل تحسینی، با در دست گرفتن ۱۱ کوله‌پشتی هنگام نواخته شدن سرود ملی، یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند. همچنین ملی‌پوشان به نشانه همدردی با قربانیان حملات اخیر، با بازوبند مشکی وارد زمین شدند.

ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند، علی نعمتی (امیر حسین حسین‌زاده۸۵) ، شجاع خلیل زاده ، حسین کنعانی زادگان (رامین رضاییان ۴۶)، آریا یوسفی (صالح حردانی ۴۶)، میلاد محمدی (احسان حاج‌صفی ۴۶) ، سامان قدوس (امید نورافکن ۸۵)، محمد قربانی (شهریار مغانلو ۶۳) ، محمد محبی (مهدی قایدی ۶۳) ، علی قلی زاده (علیرضا جهانبخش ۴۶) و مهدی طارمی.

ترکیب نیجریه: مادوکا اوکویه، برایت اوسایی، ویلفرد اندیدی، ایگو اوگبو، سمی آجایی، ادمولا لوکمن، آکور آدامز، چوکوئزه، برونو اونیه‌مائچی، موسس سیمون، الکس ایووبی‌.

