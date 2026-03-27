به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان فوتبال ایران در مراسم آغازین مسابقه تدارکاتی خود مقابل تیم ملی نیجریه، اقدام شایسته‌ای انجام دادند تا یادبود شهدای دانش‌آموز میناب را زنده نگه دارند. این حرکت نمادین در حین نواخته شدن سرود ملی کشور صورت گرفت.

در این مراسم، بازیکنان اصلی تیم با دریافت کوله‌پشتی‌هایی از سوی بازیکنان ذخیره، آن‌ها را در مقابل خود گرفتند. این حرکت که توسط دوربین‌های تلویزیونی میزبان به‌خوبی پوشش داده شد، ابراز همدردی و یادبود ۱۶۵ شهید و ۹۶ مجروح حادثه مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب بود.

نکته قابل توجه در این میان، کوله‌پشتی متفاوتی بود که مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی، در دست داشت. این کوله‌پشتی که به رنگ صورتی بود، از سایرین متمایز بود و بر روی آن متن یادبودی به شرح زیر حک شده بود: «به نام خدا. به یاد شهدای دانش‌آموز میناب (جنوب ایران)». این اقدام ۱۱ بازیکن اصلی تیم را به یاد دختران شهید دانش‌آموز میناب قرار داد.

انتهای پیام/