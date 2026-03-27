شهاب: تا آخرین نفس برای خون عزیزانمان ایستادگی می‌کنیم
رایحه شهاب، عضو تیم ملی پاراتکواندو بانوان، طی پیامی رسمی موضع خود را درباره رخدادهای اخیر اعلام کرد و با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، حمایت خود را از مردم ایران بیان کرد.

به گزارش ایلنا، رایحه شهاب عضو تیم ملی پاراتکواندو بانوان و دارنده نشان در قهرمانی پاراتکواندو آسیا حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا را محکوم کرد. 

‎متن پیام عضو تیم ملی پاراتکواندو به شرح ذیل است:

‎ درود به مردمان غیور ایران

‎مردمانی که درطول ادوار تاریخ دربرابر همه  فراز و نشیب ها مقاوم ایستادند. مردان و زنانی که سر دادند اما یک وجب از خاک‌کشور را به بیگانه ندادند.

‎ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی به خانواده های سوگوار شهدا از خداوند منان برای شما صبر و ایستادگی خواستارم.

‎اینجانب حملات ددمنشانه ی آمریکا و رژیم صهیونیستی کودک کش را  محکوم می کنم. 

‎آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی باید بدانند دوران بزن در رو تمام شده است. در همین راه ما ملت ایران تا آخرین نفس برای انتقام خون تک تک عزیزانمان ایستادگی می کنیم  و برای سربلندی و پیروزی ایران جان می دهیم.

‎رایحه شهاب

‎عضو تیم ملی پاراتکواندو

