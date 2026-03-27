تنش در نشست خبری مونتلا پس از صعود ترکیه
سرمربی ترکیه بعد از پیروزی ۱-۰ مقابل رومانی، در واکنش به پرسشی چالشی از سوی یک خبرنگار، وارد فضای پرتنشی شد و لحظاتی جنجالی را در کنفرانس خبری رقم زد.
به گزارش ایلنا، وینچنزو مونتلا، سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ترکیه، در واکنش به پرسش فردی اهل رومانی که خود را خبرنگار معرفی کرده بود، واکنش تندی نشان داد و گفت: «آیا شما با درج یک خطای نگارشی در متنتان، از شغل خود کنارهگیری میکنید؟»
این مرد 51 ساله ایتالیایی که از سال 2023 سکان هدایت ترکها را در دست دارد، درست پیش از این تنش، در حال توضیح دادن درباره لحظه در آغوش گرفتن میرچا لوچسکو در زمان خداحافظیشان بود.
در همین حین، آن شخص رومانیایی که مدعی فعالیت رسانهای بود، از مونتلا پرسید که آیا برای دیدار سرنوشتساز فینال پلیآف از لوچسکو راهنمایی خواهد گرفت یا خیر؟ و همچنین این سوال را مطرح کرد که در صورت شکست در آن مسابقه نهایی و ناکامی در رساندن ترکیه به جام جهانی، آیا از سمت خود استعفا خواهد داد؟
سرمربی ترکیه که حتی تصور طرح چنین درخواستی از لوچسکو در ذهنش نمیگنجید، در پاسخ اظهار داشت: «هر سرمربی نگرش و فلسفه مختص به خود را در فوتبال دنبال میکند و قرار نیست کسی از فرد دیگری تقاضای مشاوره داشته باشد.»
وی در تکمیل پاسخ خود به بخش دوم سوال اینگونه واکنش نشان داد: «امروز شاهد رقابتی پایاپای بودیم که با پیروزی ما خاتمه یافت. با این حال، حتی شکست در مسابقه فینال نیز دلیلی بر این نیست که زحمات و تلاشهای 2 سال و نیمه یک مجموعه نادیده گرفته شود.»
سپس این سکاندار ایتالیایی، فرد پرسشگر را خطاب قرار داد و بیان کرد: «پرسشهای شما صرفاً جنبه تحریکآمیز دارند.» او در ادامه با طرح یک سوال متقابل گفت: «شما که در جایگاه یک خبرنگار نشستهاید، اگر در نوشتن یک خبر مرتکب اشتباه شوید و اطلاعات غلطی منتشر کنید، آیا نامه استعفای خود را مینویسید؟»
در پایان این کشمکش، مدیر رسانهای فدراسیون فوتبال ترکیه با قاطعیت وارد عمل شد و با بیان این جمله که «شما در حال ایجاد تنش هستید؛ این مصاحبه همینجا خاتمه مییابد»، به این بحث پرالتهاب پایان داد.