شکست افغانستان از میانمار با فهرستی ناقص

به گزارش ایلنا، در جریان رقابت‌های انتخابی مقدماتی جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان در حالی برابر میانمار صف‌آرایی کرد که از حضور 10 بازیکن خود محروم بود؛ مسئله‌ای که سبب شد آن‌ها با اسکوادی بسیار ناقص پا به مستطیل سبز بگذارند. این جدال در پایان با برتری 2 بر 1 به نفع تیم میانمار خاتمه یافت.

مسئله دور از انتظار در خصوص اسکواد افغان‌ها این بود که کادر فنی تنها 6 یار جانشین را روی نیمکت می‌دید که یک نفر از آن‌ها نیز دروازه‌بان بود. بدین ترتیب، سرمربی و دستیارانش برای ایجاد تغییر در روند مسابقه و انجام تعویض، با دستانی بسته و حق انتخاب‌هایی تقلیل‌یافته روبرو بودند.

پیش‌تر فدراسیون فوتبال افغانستان گفته بود که 10 تن از ملی‌پوشان به علل گوناگونی نظیر گرفتاری‌های شخصی و خانوادگی، آسیب‌دیدگی‌های فیزیکی، تعهدات باشگاهی و البته دغدغه‌های امنیتی مرتبط با جنگ در خاورمیانه، از شرکت در کمپ تمرینی و تقابل با تیم‌های میانمار و سوریه سر باز زده‌اند؛ رویداد تلخی که تبعاتش را فوراً در همان گام نخست به تصویر کشید.

نماینده افغانستان با جمعی نصفه و نیمه به مصاف رقیب رفت و با پذیرش شکست، مسیر صعود خود در پیکارهای انتخابی قاره کهن را به شدت ناهموارتر از گذشته ساخت؛ مجموعه‌ای که در مقطع کنونی، بزرگترین معضل و بحرانش، عدم دسترسی کامل به مهره‌های کلیدی خود ارزیابی می‌شود.

