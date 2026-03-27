طوفان انتقادات در رومانی؛ راتیو زیر آتش پس از ناکامی در استانبول
با شکست تلخ رومانی مقابل ترکیه و از دست دادن شانس صعود به جام جهانی، هواداران خشمگین بیش از همه آندری راتیو را هدف انتقادهای تند خود قرار دادهاند.
به گزارش ایلنا، این مدافع جناح راست که هم در عرصه باشگاهی یک بازیکن ثابت و موثر به شمار میرود و هم در تیم ملی مهرهای بیبدیل است، مقصر اصلی باز شدن دروازه تیمش مقابل ترکیه لقب گرفت؛ چرا که در یارگیری و پوشش بازیکن رقیب به شدت ضعیف عمل کرد.
لغزش او در آن ثانیهها، مسیر مسابقه را به کلی تغییر داد و نمایش او بسیار ضعیفتر از استانداردهای همیشگیاش ارزیابی شد. در نبردی که رومانیاییها در خلق موقعیت و در دست گرفتن نبض میدان کاملاً ناکام بودند، گاف بزرگ راتیو به سوژه اصلی کارشناسان پس از به صدا درآمدن سوت پایان بدل گشت.
در بین تمام منتقدان، جیجی بیکالی با تندترین ادبیات ممکن، نمایش این مدافع را به باد انتقاد گرفت.
وی اظهار داشت: «راتیو بازیکنی بود که پیش از این مورد تحسین من بود و باور داشتم صلاحیت حضور در هر تیمی را دارد، اما در این مسابقه نمایشی به شدت ناامیدکننده داشت. از طرفی نمیتوانیم به عملکرد بیرلیگهآ (مهاجم تیم) خرده بگیریم؛ زیرا عیار یک بازیکن هجومی با گلزنی و گلسازی سنجیده میشود، اما او در این بازی مجبور بود مدام در کارهای دفاعی شرکت کند. در حقیقت، همه نفرات ما تبدیل به مدافع شده بودند. وقتی تیمی از دادن چند پاس ابتدایی و ساده عاجز است، توقع بیشتری نمیتوان داشت.»
بیکالی در نقد فاز تهاجمی تیمش اضافه کرد: «نمیتوان بیرلیگهآ را به درستی قضاوت کرد؛ برای ارزیابی دقیق یک بازیکن، ابتدا باید توپ به او برسد تا قدرت تصمیمگیری و کیفیت تواناییهایش را نشان دهد. در این بازی، او اصلاً در جریان کار قرار نداشت و به همین دلیل نمیتوان نمرهای برایش لحاظ کرد.»
او همچنین در خصوص تاکتیک کلی تیم خاطرنشان کرد: «عقبنشینی تیم ما یک انتخاب تاکتیکی نبود، بلکه از روی درماندگی و ناتوانی در اجرای برنامههای هجومی نشأت میگرفت. کیفیت برخی نفرات اصلاً در حد انتظار نبود و کادر فنی باید خیلی زودتر ترکیب تیم را دستخوش تغییر میکرد.»
بیکالی در نهایت با اشاره مجدد به لغزشهای راتیو تصریح کرد: «راتیو اشتباهات متعددی داشت که یکی از آنها مستقیماً در نتیجه نهایی اثر گذاشت. علاوه بر این، او در چند صحنه ریسکهای خطرناکی کرد که ممکن بود به دریافت گلهای بیشتری ختم شود. گلی که خوردیم صددرصد ناشی از اشتباه او بود و باید تمام مسئولیتش را بپذیرد.»
نمایش متزلزل راتیو در شهر استانبول در شرایطی رقم خورد که او تا پیش از این، مطمئنترین گزینه برای سمت راست خط دفاعی به شمار میرفت. هجمههای همهجانبه کنونی میتواند بار روانی سنگینی بر دوش او بگذارد؛ آن هم در مقطعی که تیم ملی در آستانه ورود به یک دوره جدید از مسابقات است.
در ادامه مسیر، رومانیاییها در یک رقابت تدارکاتی رو در روی اسلواکی قرار میگیرند و در سوی دیگر، تیم ملی ترکیه در تاریخ 31 مارس 2026، برای قطعی کردن صعود خود در یک نبرد سرنوشتساز، میهمان کوزوو خواهد بود.
در روزهایی که تیم ملی رومانی در جستجوی یافتن راهکارهایی برای آینده است، بدون شک نمایشهای فردی بازیکنان در نبردهای بزرگ، نقشی تعیینکننده در سرنوشت آنها و جایگاهشان در ترکیب اصلی ایفا خواهد کرد.