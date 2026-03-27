ترکیب تیم ملی مقابل نیجریه اعلام شد
به گزارش ایلنا، ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای تقابل با نیجریه اعلام شد و امیر قلعهنویی تصمیم گرفته در این مسابقه با سیستمی متفاوت و استفاده از سه مدافع میانی تیمش را به میدان بفرستد. این انتخاب نشان میدهد سرمربی تیم ملی قصد دارد ساختار دفاعی را تقویت کرده و به شکلی حسابشده مقابل خط حمله قدرتمند نیجریه قرار بگیرد.
در دروازه، علیرضا بیرانوند مطابق انتظار سنگربان اصلی ایران است. خط دفاعی با پنج بازیکن آرایش گرفته؛ جایی که آریا یوسفی در سمت راست و میلاد محمدی در سمت چپ حضور دارند و سه مدافع مرکزی شامل شجاع خلیلزاده، علی نعمتی و حسین کنعانیزادگان ترکیب دفاعی ایران را کامل میکنند.
در میانه میدان، با توجه به غیبت سعید عزتاللهی، دو هافبک میانی یعنی سامان قدوس و محمد قربانی مسئولیت بازیسازی، پرس و کنترل جریان مسابقه را بر عهده دارند. این زوج قرار است فضای میانی را در برابر قدرت فیزیکی نیجریه مدیریت کنند.
در پست وینگر، محمد محبی بهعنوان بازیکن ثابت و تأثیرگذار تیم ملی و علی قلیزاده از لخ پوزنان، دو ضلع کناری ایران را تشکیل میدهند و نقش مهمی در انتقال توپ و ایجاد موقعیت دارند.
در خط حمله نیز مهدی طارمی با بازوبند کاپیتانی حضور خواهد داشت. مهاجم ۳۳ ساله المپیاکوس در صد و سومین بازی ملی خود به دنبال افزایش آمار ۵۶ گل زدهاش است.
ترکیب تیم ملی ایران: علیرضا بیرانوند، آریا یوسفی، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، حسین کنعانیزادگان، میلاد محمدی، سامان قدوس، محمد قربانی، محمد محبی، علی قلیزاده و مهدی طارمی.