ایران در آنتالیا بهدنبال یک شروع قدرتمند پیش از جام جهانی
تیم ملی فوتبال ایران امروز در آنتالیا مقابل نیجریه صفآرایی میکند؛ دیداری تدارکاتی که تقابل فنی امیر قلعهنویی با اریک شِل را به یکی از جذابترین آزمونهای پیشجامجهانی تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، تقابل پیش رو در فضایی رقم میخورد که دو تیم با شرایطی کاملاً متضاد آماده صفآرایی میشوند. یوزهای ایرانی با وجود اینکه جواز حضور در جام جهانی 2026 را در جیب دارند، اما در برههای پرنوسان و پرفشار به سر میبرند. تیم تحت هدایت امیر قلعهنویی در 3 دیدار گذشته خود برابر تیمهای روسیه، کیپورد و ازبکستان طعم برد را نچشیده است و اکنون پیش از آغاز مسابقات جهانی، درصدد پاره کردن این نوار ناکامیهاست.
در کنار مباحث تاکتیکی، دغدغههای پشتیبانی و لجستیکی در کنار اوضاع جاری کشور سبب شده تا کسب این پیروزی از حیث تزریق انگیزه و روحیه برای اعضای تیم ملی و آحاد جامعه، ارزشی مضاعف پیدا کند.
در سمت دیگر میدان، تیم ملی نیجریه اگرچه از راهیابی به جام جهانی 2026 بازمانده، اما با سکانداری اریک شل به فرمی پایدار و تحسینبرانگیز دست یافته است. شل که به دنبال حذف تیمش مقابل جمهوری کنگو مامور احیای عقابها شد، موفق گردید آنها را به رتبه سوم رقابتهای جام ملتهای آفریقا در سال 2025 بنشاند. غلبه بر مصر در بازی ردهبندی، نقطه آغازین باشکوهی برای دوران سرمربیگری او محسوب میشد.
نیجریه با هدایت این سرمربی، در حال حاضر رکورد 6 مسابقه پیاپی بدون باخت را ثبت کرده و با اتکا به ساختار تدافعی منظم و انتقال توپ سریع، به یکی از قدرتمندترین و آمادهترین تیمهای حال حاضر قاره سیاه بدل گشته است.
امیر قلعهنویی در این کارزار به دنبال باطل کردن طلسم نبردنهای اخیر تیمش است، اما نفوذ به دژ مستحکمی که اریک شل طراحی کرده، چالشی بسیار سخت خواهد بود.
نیجریه در این عصر تازه با هدایت شل ثابت کرده که در اجرای ضدحملات فوقالعاده زهردار و بیرحم است؛ فاکتوری که میتواند زنگ خطری جدی و دردسرساز برای ساختار دفاعی ایران باشد. افزون بر این، آمار و ارقام تاریخی نیز کفه ترازو را به سود حریف سنگینتر میکند؛ تیم ملی ایران در 2 رویارویی گذشته خود مقابل عقابهای آفریقا هرگز موفق به کسب برد نشده (یک باخت و یک تساوی) و اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا سرمربی ایران میتواند خط پایانی بر تمامی این رکوردهای شکستناپذیری رقیب رسم کند یا خیر!