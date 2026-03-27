عراق رقیب نهایی خود در مسیر پلیآف جام جهانی را شناخت
تیم ملی عراق حالا میداند برای رسیدن به جام جهانی باید مقابل کدام حریف قرار بگیرد؛ دیداری سرنوشتساز که میتواند حضور این تیم در جمع ۴۸ تیم نهایی را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، تنها حضور تاریخ شیرهای بینالنهرین در جام جهانی به نسخه 1986 بازمیگردد؛ همان تورنمنتی که فدراسیون بینالمللی فوتبال، تیم ملی ایران را به واسطه امتناع از انجام دیدارها در استادیومهای کشور بیطرف، از چرخه رقابتهای انتخابی کنار گذاشت.
اکنون نماینده آسیا در حساسترین نبرد پیش روی خود برای تکرار آن صعود تاریخی، باید مقابل بولیوی صفآرایی کند.
رقیبی که بامداد امروز در خاک مکزیک موفق شد با برتری 2 بر 1 از سد سورینام بگذرد. در جریان این مسابقه، با وجود اینکه ابتدا لیام فن گلدرن در دقیقه 48 برای سورینام گلزنی کرد، اما ضربات مهلک مویسس پانیائوا در دقیقه 72 و میگل ترسروس در دقیقه 79، کامبک نماینده آمریکای لاتین را رقم زد.
سوت آغاز این دوئل تعیینکننده میان نمایندگان آسیا و آمریکای جنوبی، ساعت 6 بامداد چهارشنبه آتی به وقت محلی پایتخت عراق، در استادیوم مونتری مکزیک به صدا در خواهد آمد.
در صورت غلبه بر حریف لاتینتبار، بلیت حضور در گروه I رقابتهای نهایی برای عراقیها صادر میشود؛ جایی که تیمهای قدرتمند فرانسه، سنگال و نروژ انتظارشان را میکشند. در حال حاضر کاروان ورزشی عراق در کشور مکزیک مستقر شده و بازیکنان این تیم برای آغاز این چالش بزرگ لحظهشماری میکنند.