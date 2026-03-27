خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاسمیرو: نیمار برای برزیل بی‌بدیل است

کد خبر : 1765928
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک باتجربه تیم ملی برزیل با تمجید از نیمار تأکید کرد حضور این ستاره برای سلسائو اهمیت زیادی دارد و هیچ بازیکنی نمی‌تواند نقش او را در تیم ملی برزیل به‌طور کامل جبران کند.

به گزارش ایلنا، در پی خط خوردن نام ستاره تکنیکی برزیل از لیست اخیر سلسائو برای فیفادی مارس، لنگرگاه خط میانی شیاطین سرخ و رهبر فعلی رختکن تیم ملی برزیل نیز به صف طولانی مدافعان این بازیکن غایب اضافه شد.

کاسمیرو در واکنش به این حواشی اظهار داشت: «نیمار قطعاً در زمره 3 فوتبالیست برتر هم‌نسل خویش قرار می‌گیرد و در صورتی که در شرایط آرمانی جسمانی به سر ببرد، بی‌تردید یکی از برترین‌های جهان است.»

این هافبک باتجربه که بلافاصله پس از ناکامی 2-1 طلایی‌پوشان برابر خروس‌ها (فرانسه) در ایالت ماساچوست با رسانه‌ها گفتگو می‌کرد، ضمن یادآوری این نکته که گزینش نفرات منحصراً در حیطه اختیارات کادر فنی است، تاکید کرد:

«همه ما از عیار فنی نیمار آگاهیم. او در صورت قرار داشتن در اوج آمادگی، برای هر ترکیب ملی یک مهره بی‌بدیل محسوب می‌شود. از نگاه من و برای نسل ما، او در کنار کریستیانو و مسی، مثلث برترین‌ها را تشکیل می‌دهد. رفاقت عمیقی بین ما جریان دارد، اما مداخله در پروسه دعوت از بازیکنان در دایره وظایف من تعریف نشده است.

خونسردی خود را حفظ کنید. معتقدم در نیمه مربیان استارت مطلوبی زدیم و نبض میدان را بیشتر در دست گرفتیم، با این وجود همچنان خلأ یک عنصر خاص احساس می‌شد. نیاز بود تا به ویژه در زمان مالکیت توپ، با جرات و جسارت بالاتری عمل کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار