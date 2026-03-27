سرنوشت ماشاریپوف هنوز قطعی نیست

به گزارش ایلنا، سرمربی ایتالیایی گرگ‌های سفید، طی کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود، پیرامون شرایط جسمانی مهره‌های آسیب‌دیده اردوگاه تاشکند، بالاخص جلال‌الدین ماشاریپوف و عباس فیض‌الله‌اف، شفاف‌سازی کرد و یادآور شد که فرآیند رصد تمامی نفرات با دقت تمام جریان دارد.

فابیو کاناوارو در آغاز سخنانش پیرامون شرایط غایبان به دلیل آسیب‌دیدگی عنوان کرد: «طی یک ماه اخیر نفرات متعددی را رصد کرده‌ام. ماه پیش در رم حضور داشتم، همان مکانی که مهره‌های آسیب‌دیده ما تحت عمل جراحی قرار گرفتند. بر این باورم که می‌بایست تا جای ممکن با تک‌تک نفرات گفتگو داشته باشم.

هر فردی باید این حس را داشته باشد که مورد حمایت کادر فنی است. درهای اردوگاه ملی به روی تمامی نفرات باز خواهد ماند. مسلماً یک اسکواد نهایی وجود خواهد داشت که بنده آن‌ها را گردهم می‌آورم، البته وظیفه تمامی افراد را زیر نظر داشته باشم.»

این استراتژیست سرشناس در ادامه، روی شرایط ستاره جوان تیمش تمرکز کرد و گفت: «از زمان آغاز به کارم در کادر فنی، عباس تقریباً در اکثر مواقع با آسیب‌دیدگی دست‌وپنجه نرم کرده است. ما 2 الی 3 مهره در اختیار داریم، ولیکن ملزم هستیم نفراتی را نیز مهیا سازیم تا توانایی پر کردن جای خالی غایبان را داشته باشند.»

سکاندار نیمکت ازبک‌ها در فرازی دیگر از مصاحبه رسانه‌ای خود، پیرامون شانس حضور این بازیکنان در جام جهانی فوتبال تصریح کرد: «هنوز اطمینان ندارم که آیا این نفرات مسافر جام جهانی خواهند بود یا خیر. با این وجود تلاش می‌کنم تا بالاترین حد توان یاری‌رسان آن‌ها باشم تا بتوانند قسمتی از این تورنمنت بزرگ لقب بگیرند. نام آن‌ها تا آخرین لحظات ممکن در لیست اعزامی به مسابقات حفظ خواهد شد و در گام نهایی، تصمیم قطعی اتخاذ می‌شود. تمامی نفرات از شانس برابر برخوردار هستند.»

با استناد به مواضع مطرح‌شده از سوی مرد شماره یک نیمکت ازبکستان، مشخصاً کادر فنی این کشور علی‌رغم غیبت اجباری چند مهره کلیدی، کماکان به بازیابی جسمانی آن‌ها دل بسته است و بر همین اساس، جایگاه این ستارگان در لیست‌ نهایی احتمالا محفوظ خواهد ماند؛ رویکردی که مشخصاً برای وینگر فعلی باشگاه استقلال تهران (ماشاریپوف) حائز اهمیتی مضاعف خواهد بود.

