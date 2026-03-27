آسیب ترامپ به جام جهانی

به گزارش ایلنا، فلسفه بنیادین بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی جهان همواره بر پایه همبستگی بین‌المللی و فارغ از مرزبندی‌های جغرافیایی یا تفاوت‌های نژادی و عقیدتی استوار بوده است.

با این وجود، شواهد حاکی از آن است که نسخه 2026 این رقابت‌ها که به صورت مشترک در خاک ایالات متحده، مکزیک و کانادا به انجام می‌رسد، به واسطه وضع یک‌سری مقررات سخت‌گیرانه مرزی و رویکردهای محدودکننده از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، در حال فاصله گرفتن از این رسالت تاریخی است.

بر اساس گزارشی که روز جمعه توسط پایگاه خبری «نکست نیوز» منتشر شد، اعمال دستورالعمل‌های جدید و الزام به پرداخت وثیقه ورودی سنگین 15 هزار دلاری جهت صدور مجوز ورود برای تماشاگران 5 کشور آفریقایی (الجزایر، تونس، کیپ ورد، سنگال و ساحل عاج)، اصل دسترسی برابر به این رویداد جهانی را زیر سوال برده است.

بازتاب این محدودیت‌های سخت‌گیرانه روادیدی کار را به جایی رسانده که رسانه معتبر «اتلتیک»، رویداد آتی را تورنمنتی انحصاری و متعلق به تنها «1 درصد» از ثروتمندترین اقشار جامعه توصیف کرده است.

افزون بر موانع قانونی، جهش خیره‌کننده و 6 برابری بهای بلیط نسبت به دوره پیشین در قطر، موجی از نارضایتی‌های گسترده را در میان فوتبال‌دوستان سراسر کره خاکی به همراه داشته است.

داده‌های آماری استخراج‌شده از یک نظرسنجی در وب‌سایت «ساکرنت» نیز مهر تأییدی بر این چالش اقتصادی است؛ جایی که بالغ بر 90 درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد، عملاً امکان تهیه بلیط و تماشای بازی‌ها را نخواهند داشت.

در نهایت، این سیاست‌های مالی و مهاجرتی و قوانین جدید سبب شده تا جامی که نماد همبستگی جهانی به شمار می‌رفت، اکنون به یک رویداد تجملاتی تبدیل شود؛ تا جایی که بخش قابل‌توجهی از تماشاچیان قاره سبز، از رویداد پیش رو با عنوان «بدترین جام جهانی تاریخ» یاد می‌کنند.

