کارلو آنچلوتی:
تمرکز من روی بازیکنان خودم است/ فعلا با نیمار کاری ندارم
سرمربی تیم ملی برزیل در واکنش به پرسشها درباره نیمار و شعارهای هواداران، ترجیح داد وارد این بحث نشود.
به گزارش ایلنا، شامگاه گذشته، سلسائو در یک نبرد تدارکاتی رو در روی خروسها قرار گرفت و در پایان با حساب 2-1 مغلوب این رقیب سرسخت اروپایی شد. همزمان با باز شدن دروازه زردپوشان برای بار دوم، گروه کثیری از تماشاگران اهل آمریکای جنوبی حاضر روی سکوها، یکصدا نام نیمار را فریاد زدند؛ واکنشی که نشان از درخواست قاطع آنها برای بازگشت ستاره فعلی باشگاه سانتوس به لیست کارلو آنچلوتی داشت.
سکاندار کادر فنی سلسائو اما از هرگونه واکنش مستقیم به این مطالبات هواداری امتناع ورزید و اصرار داشت که توجهات میبایست تنها به مهرههای حاضر در مستطیل سبز معطوف گردد. او اظهار داشت: «باید درباره کسانی صحبت کنیم که اینجا بودند، بازی کردند، همه توان خود را گذاشتند، مسئولیتپذیر بودند و سخت تلاش کردند. من راضی هستم.» استراتژیست ایتالیایی همچنین تصریح کرد که «رقابت بسیار زیادی» جهت قرارگیری در لیست نهایی مسافران جام جهانی به چشم میخورد.
علیرغم بهرهگیری از وینیسیوس جونیور (ستاره رئال مادرید) و رافینیا (وینگر بارسلونا) در پیکان خط حمله، نماینده آمریکای جنوبی زهردار بودنِ کافی را در فاز هجومی برابر فرانسویها ارائه نداد. با این حال، کارلتو به حمایت از شاگردانش پرداخت و علت خروج رافینیا در حد فاصل دو نیمه را به یک آسیبدیدگی مرتبط دانست.
وی خاطرنشان کرد: «فکر میکنم رافینیا بسیار خوب بازی کرد. در پایان نیمه اول دچار ناراحتی عضلانی شد و مجبور شدیم او را تعویض کنیم. اما فرصتهای زیادی داشت و بدون توپ تحرک بسیار خوبی نشان داد. وینی هم همیشه تلاش میکند. او همیشه تفاوت ایجاد میکند. یک مهاجم نمیتواند همیشه گل بزند، اما کاری که این دو انجام دادند خوب بود.» وضعیت پزشکی رافینیا قرار است در روز جمعه بررسی شود تا تکلیف حضور یا غیبت وی برای بازی مقابل کرواسی که روز سهشنبه به میزبانی شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا برگزار میشود، روشن شود.
مرد شماره یک نیمکت برزیل البته جنبههای امیدوارکنندهای را نیز در نمایش شاگردانش رویت کرد؛ نمایشی که در 45 دقیقه دوم و مشخصاً با اضافه شدن لوییز هنریکه به جریان مسابقه، پیشرفت محسوسی داشت اما در نهایت برای فرار از این ناکامی کفایت نکرد. آنچلوتی در این باره عنوان کرد: «فکر میکنم بازی امروز به وضوح نشان داد که میتوانیم با بهترین تیمهای جهان رقابت کنیم. در این مورد هیچ تردیدی ندارم. ما مقابل تیمی بسیار قدرتمند با کیفیت بالا بازی کردیم و تا آخرین لحظه رقابت کردیم، در حالی که حریف برای حفظ پیروزی وقت تلف میکرد. مطمئن هستم که با تمام توان برای جام جهانی خواهیم جنگید.»